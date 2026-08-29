Gemini Aaj Ka Rashifal 29 August 2026: नेतृत्व और ज्ञान से मिलेगा लाभ, करियर में बढ़ेगी सक्रियता

Gemini Horoscope Today 29 August 2026, Mithun Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा आपकी राशि से नवम भाव में रहेगा और रात 9:30 बजे के बाद दशम भाव में प्रवेश करेगा. इसलिए दिन का पहला भाग ज्ञान, दिशा, सलाह और दूर से जुड़े मामलों पर केंद्रित रहेगा, जबकि रात के बाद कामकाज और पेशेवर जिम्मेदारियां अधिक प्रमुख हो जाएंगी. आज किसी एक निर्णय को तुरंत अंतिम रूप देने के बजाय परिस्थितियों को दो चरणों में समझना बेहतर रहेगा. सुबह किसी अनुभवी व्यक्ति से हुई बातचीत आपको ऐसी बात समझा सकती है जिसे आप लंबे समय से अलग नजरिए से देख रहे थे. उच्च शिक्षा, प्रशिक्षण, लेखन या किसी विशेषज्ञता को आगे बढ़ाने की योजना में नई जानकारी मिल सकती है. यदि किसी परीक्षा या महत्वपूर्ण आवेदन की तैयारी चल रही है तो दस्तावेजों की शुद्धता जांचें. अनुमान के आधार पर प्रक्रिया पूरी करने की कोशिश बाद में अतिरिक्त मेहनत करा सकती है. व्यावसायिक क्षेत्र में दूर के शहर, विदेश या ऑनलाइन नेटवर्क से संपर्क उपयोगी हो सकता है.

किसी नए बाजार में पहुँच बनाने का विचार सामने आ सकता है. हालांकि उत्साह में खर्च बढ़ाने से बचें. पहले यह देखें कि संभावित ग्राहक या बाजार वास्तव में आपके लिए कितना उपयोगी है. किसी एजेंट या मध्यस्थ की बात पर निर्भर रहने से पहले स्वयं आवश्यक जानकारी जुटाना बेहतर रहेगा. रात 9:30 बजे के बाद चंद्रमा दशम भाव में पहुंचते ही कार्यक्षेत्र सक्रिय होगा. अचानक कोई फोन, संदेश या जिम्मेदारी मिल सकती है. यदि कोई लंबित काम है तो उसे रात में जल्दबाजी से पूरा करने के बजाय अगले चरण की स्पष्ट सूची बनाएं. आपकी पेशेवर छवि इस समय आपके व्यवहार से उतनी ही प्रभावित होगी जितनी आपकी योग्यता से.

व्यक्तिगत स्तर पर आज विचारों का बोझ बढ़ सकता है. हर सलाह को अपने ऊपर लागू करना जरूरी नहीं है. किसी व्यक्ति की सफलता देखकर अपनी गति को कम न आंकें. आपकी परिस्थितियाँ अलग हैं और तुलना करने से केवल अनावश्यक असंतोष पैदा होगा. यात्रा करनी हो तो समय और मार्ग की योजना पहले बना लें. खासकर रात के समय अचानक कार्यक्रम बदलने से थकान बढ़ सकती है. दिन का सबसे उपयोगी हिस्सा सीखने और दिशा तय करने में तथा रात का समय काम की प्राथमिकताएं व्यवस्थित करने में लगाया जा सकता है.

उपाय: किसी पुस्तकालय या अध्ययन केंद्र के लिए अपनी क्षमता के अनुसार पुस्तक दान करें. घर की उत्तर दिशा में रखी अनावश्यक वस्तुओं को हटाकर स्थान साफ रखें.

शुभ रंग: हरा.

