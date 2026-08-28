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Gemini Aaj Ka Rashifal 28 August 2026: भाग्य का साथ पाने के लिए सोच-समझकर लें बड़े फैसले

Horoscope Today 28 August 2026, Mithun Rashifal: आज नई जानकारी और अनुभवी लोगों की सलाह से सोच को नई दिशा मिल सकती है. कामकाज में सीखने और विशेषज्ञता बढ़ाने के अवसर मिलेंगे.

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Gemini Aaj Ka Rashifal 28 August 2026: भाग्य का साथ पाने के लिए सोच-समझकर लें बड़े फैसले
मिथुन आज का राशिफल
Photo Credit: NDTV

Gemini Horoscope Today 28 August 2026, Mithun Rashi ka Rashifal: आज कुम्भ राशि का चंद्रमा आपकी राशि से नवम भाव में रहेगा. यह भाग्य, उच्च शिक्षा, लंबी दूरी के संपर्क, विचारधारा, मार्गदर्शन और जीवन के बड़े निर्णयों से जुड़ा क्षेत्र है. आज किसी ऐसी जानकारी से सामना हो सकता है जो आपकी सोच को नई दिशा दे. किसी पुराने अनुभव को नए नजरिए से देखने पर समस्या का समाधान मिल सकता है. दिन आपको केवल तत्काल लाभ के बजाय भविष्य की संभावना पर विचार करने के लिए प्रेरित करेगा. 

कामकाज में सीखने और अपनी विशेषज्ञता बढ़ाने का अवसर महत्वपूर्ण रहेगा. यदि किसी प्रशिक्षण, परीक्षा, लेखन, सलाह या ज्ञान आधारित काम से जुड़े हैं तो अपनी तैयारी को गंभीरता से लें. अधूरी जानकारी के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से बचें. किसी अनुभवी व्यक्ति की बात उपयोगी हो सकती है, लेकिन हर सलाह को बिना परखे स्वीकार करना आपके हित में नहीं होगा. 

व्यावसायिक मामलों में दूर के शहर या अलग क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति के साथ बातचीत आगे बढ़ सकती है. ऑनलाइन माध्यम से मिलने वाला प्रस्ताव आकर्षक दिखाई दे सकता है, लेकिन उसकी शर्तों और विश्वसनीयता की जांच अवश्य करें. दस्तावेजों में छोटी गलती भी बाद में अतिरिक्त मेहनत करा सकती है. जो कारोबारी अपने काम का विस्तार करना चाहते हैं, उनके लिए योजना बनाना अच्छा रहेगा, परंतु तुरंत बड़ा निवेश करना जरूरी नहीं. बचत को बेहतर तरीके से व्यवस्थित करने का विचार आकार ले सकता है. आपकी वाणी से लाभ मिलने के योग हैं, इसलिए बातचीत में स्पष्टता बनाए रखें. परिणाम धीरे-धीरे मिलने की स्थिति रहेगी, इसलिए बीच में उत्साह कम होने पर भी काम रोकना उचित नहीं होगा.

नवम भाव का चंद्रमा मानसिक रूप से आपको कुछ नया खोजने की ओर ले जाएगा, लेकिन विचारों की अधिकता निर्णय को उलझा सकती है. एक साथ कई योजनाएं शुरू करने के बजाय सबसे जरूरी लक्ष्य चुनें. किसी व्यक्ति की विचारधारा आपसे अलग हो तो बहस को व्यक्तिगत रूप न बनाएं. आज अपनी बात मनवाने से ज्यादा जरूरी सही बात समझना रहेगा. 

यात्रा की योजना हो तो समय-सारिणी दोबारा देख लें. कागजात, टिकट अथवा आवश्यक वस्तुओं में लापरवाही परेशानी पैदा कर सकती है. किसी धार्मिक या आध्यात्मिक विषय में रुचि जाग सकती है, लेकिन आज दिखावे के बजाय आत्मचिंतन अधिक उपयोगी रहेगा.

उपाय: हरे मूंग का दान करें. सुबह तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाकर 11 मिनट शांत बैठें.

शुभ रंग: पिस्ता हरा

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