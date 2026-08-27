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Gemini Aaj Ka Rashifal 27 August 2027: पुरानी उलझनें होंगी दूर, आगे बढ़ने की मिलेगी नई राह

Horoscope Today 27 August 2027, Mithun Rashifal: मिथुन राशि वालों के लिए सुबह आर्थिक और लंबित मामलों में सावधानी जरूरी होगी, जबकि दोपहर बाद अध्ययन, मार्गदर्शन और भविष्य की योजनाओं के लिए समय अनुकूल रहेगा.

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Gemini Aaj Ka Rashifal 27 August 2027: पुरानी उलझनें होंगी दूर, आगे बढ़ने की मिलेगी नई राह
मिथुन आज का राशिफल
Photo Credit: NDTV

 Gemini Horoscope Today 27 August 2027, Mithun Rashi ka Rashifal: मिथुन राशि वालों के लिए 27 अगस्त की शुरुआत अष्टम भाव के चंद्रमा से होगी. दोपहर के बाद चंद्रमा नवम भाव में पहुंच जाएगा. इस वजह से दिन का पहला हिस्सा उन विषयों को संभालने में निकल सकता है जिन्हें लंबे समय से टाला जा रहा था, जबकि बाद का समय सोच, मार्गदर्शन और भविष्य की दिशा तय करने के लिए बेहतर रहेगा. सुबह किसी आर्थिक कागज, बैंकिंग प्रक्रिया, बीमा, कर या साझा धन से जुड़ी जानकारी सामने आ सकती है. यहां छोटी लापरवाही भी बाद में परेशानी बढ़ा सकती है, इसलिए दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें. किसी के कहने पर अपनी वित्तीय जानकारी साझा करने से बचें. यदि कोई पुराना भुगतान या हिसाब लंबित है तो उसे स्पष्ट करने की पहल की जा सकती है. 

कार्यक्षेत्र में सुबह का समय थोड़ा अनिश्चित रह सकता है. कोई योजना अंतिम समय में बदल सकती है या किसी दूसरे व्यक्ति की देरी का असर आपके काम पर पड़ सकता है. ऐसे समय में गुस्से में प्रतिक्रिया देने के बजाय वैकल्पिक व्यवस्था तैयार रखना अधिक समझदारी होगी. दोपहर बाद परिस्थितियां कुछ खुलती हुई महसूस होंगी और किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह से उलझन कम हो सकती है.

 दोपहर के बाद नवम भाव सक्रिय होने से अध्ययन, प्रशिक्षण, लेखन या किसी विशेषज्ञ से चर्चा के लिए अच्छा समय मिलेगा. यदि आप कोई नया कौशल सीखने की योजना बना रहे हैं तो उसकी शुरुआत की रूपरेखा बनाई जा सकती है. किसी दूर स्थान से संपर्क भी बन सकता है. हालांकि यात्रा से जुड़े निर्णय में समय और खर्च दोनों का आकलन जरूर करें. विचारों में बदलाव आज महत्वपूर्ण रहेगा. जिस विषय पर आप पहले निश्चित राय रखते थे, उसके दूसरे पहलू को समझने का अवसर मिलेगा. 

धार्मिक या आध्यात्मिक विषयों पर बातचीत हो सकती है, लेकिन किसी व्यक्ति के प्रभाव में आकर आंख मूंदकर विश्वास करने से बचें. आपकी जिज्ञासा तभी लाभ देगी जब उसके साथ विवेक भी जुड़ा रहे. संदिग्ध निवेश, बिना जांचे दस्तावेज, जल्दबाजी में यात्रा और किसी की बात पर आर्थिक भरोसा करने से बचें.

उपाय: सुबह अपने घर के अध्ययन या पूजा स्थान की सफाई करें. शाम को किसी वरिष्ठ व्यक्ति से पांच मिनट बात कर उनका अनुभव सुनें.

शुभ रंग: धानी हरा.

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