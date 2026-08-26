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Gemini Aaj Ka Rashifal 26 August 2026: आर्थिक फैसलों में बरतें सावधानी, गोपनीय मामलों में रहें सतर्क

Horoscope Today 26 August 2026, Mithun Rashifal: आज अचानक सामने आने वाली परिस्थितियों में धैर्य रखें. निवेश, भुगतान और साझा धन से जुड़े मामलों में जल्दबाजी से बचें और बिना प्रमाण किसी पर संदेह न करें.

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Gemini Aaj Ka Rashifal 26 August 2026: आर्थिक फैसलों में बरतें सावधानी, गोपनीय मामलों में रहें सतर्क
मिथुन आज का राशिफल
Photo Credit: NDTV

Gemini Horoscope Today 26 August 2026, Mithun Rashi ka Rashifal: मिथुन राशि वालों के लिए आज चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम भाव में रहेगा. यह स्थिति दिन को सामान्य दिनों की तुलना में थोड़ा गंभीर और भीतर की ओर देखने वाला बना सकती है. अचानक सामने आने वाली परिस्थितियों में धैर्य रखना जरूरी होगा. आज हर बात का तुरंत उत्तर या समाधान मिलना आवश्यक नहीं है. किसी मामले को थोड़ा समय देने से स्थिति अपने आप स्पष्ट हो सकती है. 

कार्यस्थल पर पर्दे के पीछे चल रही गतिविधियों पर आपकी नजर रहेगी. किसी सहकर्मी की बात या व्यवहार को लेकर संदेह पैदा हो सकता है, लेकिन केवल अनुमान के आधार पर निष्कर्ष निकालना नुकसानदायक रहेगा. यदि कोई महत्वपूर्ण फाइल, भुगतान, अनुबंध या गोपनीय जानकारी आपके पास है तो उसकी सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त सावधानी रखें. नौकरी में अचानक जिम्मेदारी बदलने की स्थिति आए तो घबराने के बजाय परिस्थितियों को समझकर आगे बढ़ें. 

आर्थिक मामलों में आज जोखिम लेने का दिन नहीं है. पुराने भुगतान, टैक्स, बीमा, बैंकिंग या किसी साझा धन से जुड़ा विषय ध्यान मांग सकता है. किसी मित्र या परिचित के दबाव में आकर पैसा लगाने से बचें. विशेष रूप से ऐसी योजना से दूरी रखें जिसमें कम समय में बहुत अधिक लाभ का दावा किया जा रहा हो. अष्टम भाव मानसिक परिवर्तन का भी संकेत देता है. कोई पुराना अनुभव आज आपको किसी निर्णय पर नए नजरिए से सोचने के लिए प्रेरित कर सकता है. कुछ ऐसी बातें सामने आ सकती हैं जिन्हें आप लंबे समय से टालते रहे हैं. उनसे बचने के बजाय व्यवस्थित तरीके से सामना करना अधिक उपयोगी रहेगा. निजी संबंधों में अत्यधिक पूछताछ या हर बात की तह तक जाने की कोशिश न करें. किसी करीबी व्यक्ति के व्यवहार में बदलाव दिखाई दे तो तुरंत नकारात्मक अर्थ निकालने की जरूरत नहीं है. विश्वास बनाए रखते हुए आवश्यक सीमाएं तय करना बेहतर रहेगा. 

स्वास्थ्य में विशेष रूप से थकान, नींद की कमी और मानसिक दबाव को नजरअंदाज न करें. आज शरीर को आराम देने वाली गतिविधियां अपनाएं. देर रात तक मोबाइल या काम में लगे रहना अगले दिन की ऊर्जा को प्रभावित कर सकता है. गोपनीय जानकारी साझा न करें, जल्दबाजी में निवेश न करें और किसी के व्यवहार को बिना प्रमाण गलत न समझें.

उपाय: हरे मूंग का दान किसी जरूरतमंद व्यक्ति को करें. घर के मुख्य द्वार के आसपास साफ-सफाई रखें और वहां अनावश्यक सामान जमा न होने दें.

शुभ रंग: पिस्ता हरा.
 

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