Mithun Aaj Ka Rashifal 25 July 2026: आज किसी को उधार देने से बचें, पढ़ें मिथुन राशि का राशिफल

Gemini Horoscope Today 25 July 2026, Mithun Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा आपकी राशि से छठे भाव में वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे. ज्योतिष में छठा भाव कार्यक्षेत्र, प्रतिस्पर्धा, स्वास्थ्य, ऋण, शत्रु और दैनिक जिम्मेदारियों का प्रतिनिधित्व करता है. चंद्रमा का यह गोचर संकेत देता है कि आज आपको छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देकर बड़े लाभ प्राप्त हो सकते हैं. जिन कार्यों में अब तक बाधाएं आ रही थीं, उनमें धीरे-धीरे प्रगति के संकेत मिलेंगे. दिनभर परिस्थितियां आपको अनुशासन और व्यावहारिक सोच अपनाने की प्रेरणा देंगी.

कार्यक्षेत्र में आपकी कार्यकुशलता लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकती है. वरिष्ठ अधिकारी किसी चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी के लिए आप पर भरोसा जता सकते हैं. यदि आप नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं तो जल्दबाजी करने के बजाय उपलब्ध अवसरों का शांत मन से मूल्यांकन करें. व्यापारियों के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है, लेकिन आपकी रणनीति और समय पर लिया गया निर्णय आपको बढ़त दिलाएगा. सरकारी कार्यों या दस्तावेजों से जुड़े मामलों में आज सकारात्मक प्रगति संभव है. आर्थिक दृष्टि से दिन संतुलित रहेगा. पुराने बकाया की वसूली या अटका हुआ भुगतान मिलने की संभावना बन सकती है. हालांकि, उधार देने या बिना जांच-पड़ताल के किसी आर्थिक योजना में शामिल होने से बचना बेहतर रहेगा. अगर आप नया निवेश करना चाहते हैं तो दीर्घकालिक योजनाओं पर विचार करना अधिक लाभकारी रहेगा.

पारिवारिक जीवन में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. घर के किसी सदस्य की सलाह आपको किसी उलझन से बाहर निकाल सकती है. प्रेम संबंधों में पारदर्शिता बनाए रखना आवश्यक होगा, क्योंकि छोटी-सी गलतफहमी भी दूरी बढ़ा सकती है. स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन सावधानी बरतने का समय है. मौसम के प्रभाव से एलर्जी, गले की परेशानी या पाचन संबंधी शिकायत हो सकती है.

उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित कर ॐ गं गणपतये नमः मंत्र का 21 बार जाप करें. पक्षी के लिए दाना और पानी की व्यवस्था करें.

शुभ रंग: हरा.