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Mithun Aaj Ka Rashifal 21 July 2026: मिल सकती है रुकी हुई राशि, पढ़ें कैसा जाएगा मिथुन राशि वालों का दिनो

Gemini Horoscope Today 21 July 2026, Mithun Rashifal: आज जीवनसाथी के साथ किसी मनपसंद गतिविधि में शामिल होने का अवसर मिलेगा. पढ़ें कैसा जाएगा मिथुन राशि वालों का दिन-

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Mithun Aaj Ka Rashifal 21 July 2026: मिल सकती है रुकी हुई राशि, पढ़ें कैसा जाएगा मिथुन राशि वालों का दिनो
Gemini Aaj Ka Rashifal 21 July 2026: मिथुन राशि का राशिफल
(Photo Credit: NDTV)

Gemini Horoscope Today 21 July 2026, Mithun Rashi ka Rashifal: आज का दिन आपके लिए परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने की क्षमता को मजबूत करने वाला रहेगा. सुबह 8 बजे तक चंद्रमा कन्या राशि में होने से घर-परिवार और निजी जिम्मेदारियों पर आपका अधिक ध्यान रहेगा. किसी अधूरे घरेलू कार्य को पूरा करने की प्रेरणा मिलेगी. इसके बाद चंद्रमा तुला राशि में प्रवेश करेगा, जिससे रचनात्मकता, आत्मविश्वास और सामाजिक सक्रियता में वृद्धि होगी.

आज अपनी प्रतिभा को सही मंच पर प्रस्तुत करने का अवसर मिल सकता है. यदि आप किसी नई योजना पर कार्य शुरू करना चाहते हैं, तो दोपहर के बाद का समय अधिक अनुकूल रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपके सुझावों को महत्व मिलेगा. टीम के साथ मिलकर काम करने से अपेक्षा से बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं. व्यापारियों के लिए ग्राहकों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार लाभ का कारण बनेगा. आर्थिक मामलों में छोटी-छोटी बचत भविष्य में बड़ी राहत दे सकती है. किसी पुराने भुगतान की प्राप्ति या रुकी हुई राशि मिलने के संकेत भी बन रहे हैं. जल्दबाजी में किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले सभी शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें.

पारिवारिक वातावरण उत्साहपूर्ण रहेगा. बच्चों या परिवार के युवा सदस्यों के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न होगा. किसी रिश्तेदार से मिली सकारात्मक सूचना पूरे परिवार का माहौल आनंदमय बना सकती है. अपनी रचनात्मक सोच के कारण सामाजिक कार्यक्रमों में भी आपकी अलग पहचान बन सकती है. किसी पुराने शौक को फिर से शुरू करने का विचार भी मन में आ सकता है.

विद्यार्थियों के लिए नए अध्ययन संसाधनों का उपयोग आपकी तैयारी को और बेहतर बनाएगा. लंबे समय तक मोबाइल या लैपटॉप के उपयोग से गर्दन और कलाई में असुविधा हो सकती है. बीच-बीच में हल्का व्यायाम और सही बैठने की मुद्रा अपनाना लाभदायक रहेगा.

जीवनसाथी के साथ किसी मनपसंद गतिविधि में शामिल होने का अवसर मिलेगा. रिश्ते में सहज हंसी-मजाक और खुलापन दिनभर की थकान को दूर करेगा. एक-दूसरे के प्रयासों की सराहना करने से भावनात्मक निकटता बढ़ेगी.

उपाय: भगवान गणेश को मोदक का भोग लगाएं. हरे पौधे में नियमित जल अर्पित करें.

शुभ रंग: पिस्ता हरा.
 

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