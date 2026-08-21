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Mithun Aaj Ka Rashifal 21 August 2026: आज अपने काम को लेकर रहें सतर्क, पढ़ें मिथुन राशि का राशिफल

Gemini Horoscope Today 21 August 2026, Mithun Rashifal: आर्थिक मामलों में सोच-समझकर ही कदम उठाएं. उधार देने या लेने से बचना बेहतर रहेगा.

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Mithun Aaj Ka Rashifal 21 August 2026: आज अपने काम को लेकर रहें सतर्क, पढ़ें मिथुन राशि का राशिफल
Gemini Aaj Ka Rashifal 21 August 2026: मिथुन राशि का राशिफल
(Photo Credit: NDTV)

Gemini Horoscope Today 21 August 2026, Mithun Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा आपकी राशि से छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे दिन संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और कार्यक्षेत्र की चुनौतियों के इर्द-गिर्द घूम सकता है. सुबह से ही आपको अपने कामों को लेकर अधिक सतर्क रहना होगा, क्योंकि छोटी-छोटी गलतियां भी बड़ी परेशानी का कारण बन सकती हैं. 

जो लोग नौकरी में हैं, उन्हें अपने दायित्वों को लेकर अधिक सजग रहने की आवश्यकता होगी. किसी सहकर्मी के साथ अनबन की स्थिति भी बन सकती है, इसलिए संयमित व्यवहार ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा. यह समय विरोधियों पर विजय पाने का संकेत भी देता है, लेकिन इसके लिए धैर्य और समझदारी जरूरी होगी. जल्दबाजी में लिया गया निर्णय उल्टा पड़ सकता है. 

यदि आप किसी कानूनी या विवादित मामले में उलझे हैं, तो आज आपको नई दिशा मिल सकती है, लेकिन पूरी जानकारी के बिना आगे बढ़ना सही नहीं रहेगा. 

स्वास्थ्य के लिहाज से दिन सावधानी भरा है. पेट से जुड़ी परेशानी, थकान या पुरानी बीमारी उभर सकती है. अनियमित खानपान और तनाव आपकी स्थिति को बिगाड़ सकते हैं. दिनचर्या को संतुलित रखें और समय पर विश्राम लें. आर्थिक मामलों में सोच-समझकर ही कदम उठाएं. उधार देने या लेने से बचना बेहतर रहेगा. आज का दिन आपको यह सिखा सकता है कि अनुशासन और नियमितता से ही मुश्किल हालात को संभाला जा सकता है.

उपाय: सुबह हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें. हरे मूंग का दान किसी जरूरतमंद को करें.

शुभ रंग: हरा. 

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