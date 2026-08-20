Mithun Aaj Ka Rashifal 20 August 2026: आज काम में बारीकियों पर दें ध्यान, पढ़ें मिथुन राशि का राशिफल

Gemini Horoscope Today 20 August 2026, Mithun Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा का वृश्चिक राशि में गोचर आपके दैनिक कार्यों और आंतरिक अनुशासन से जुड़े क्षेत्र को प्रभावित करेगा. आज आपको अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करने की आवश्यकता महसूस होगी. कई छोटे-छोटे काम एक साथ सामने आ सकते हैं, जिससे व्यस्तता बढ़ेगी और मन थोड़ा दबाव में आ सकता है.

कार्यक्षेत्र में आपको बारीकियों पर ध्यान देने की जरूरत होगी. किसी फाइल, डेटा या तकनीकी काम में छोटी गलती भी परेशानी खड़ी कर सकती है. यदि आप किसी प्रतियोगी माहौल में हैं, तो अपनी तैयारी को और मजबूत करना जरूरी होगा. जो लोग सेवा या हेल्थ सेक्टर से जुड़े हैं, उन्हें आज अतिरिक्त जिम्मेदारियां निभानी पड़ सकती हैं.

आर्थिक मामलों में दिन मिश्रित परिणाम दे सकता है. खर्चों की सूची बढ़ सकती है, खासकर दवाइयों, सेवा या आवश्यक वस्तुओं पर. अनावश्यक चीजों पर खर्च करने से बचें और प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखें. किसी पुराने भुगतान को लेकर चिंता समाप्त हो सकती है, जिससे थोड़ी राहत मिलेगी. मानसिक रूप से आप खुद को साबित करने की कोशिश में लगे रहेंगे. लेकिन खुद पर जरूरत से ज्यादा दबाव डालना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है.

अपने काम को चरणबद्ध तरीके से पूरा करें और बीच-बीच में विश्राम लेना न भूलें. स्वास्थ्य के लिहाज से यह दिन सतर्क रहने का संकेत देता है. पेट, नसों या त्वचा से जुड़ी परेशानी उभर सकती है. संतुलित आहार और नियमित दिनचर्या अपनाना बेहद जरूरी होगा.

उपाय: हरी इलायची अपने पास रखें और जरूरतमंद को दान करें. भगवान गणेश को शुद्ध घी के लड्डू अर्पित करें. सुबह के समय तुलसी जी पर दीपक जलाएं.

शुभ रंग: तोता हरा