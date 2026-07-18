विज्ञापन
विशेष लिंक

Mithun Aaj Ka Rashifal 18 July 2026: कोई भी बड़ा फैसला सोच-समझकर लें, पढ़ें आज कैसा जाएगा मिथुन राशि के जातकों का दिन

Gemini Horoscope Today 18 July 2026, Mithun Rashifal: नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन उत्साहजनक रहेगा. किसी नई जिम्मेदारी या अतिरिक्त कार्य से घबराने के बजाय उसे सीखने का अवसर मानें.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
Mithun Aaj Ka Rashifal 18 July 2026: कोई भी बड़ा फैसला सोच-समझकर लें, पढ़ें आज कैसा जाएगा मिथुन राशि के जातकों का दिन
Gemini Aaj Ka Rashifal 18 July 2026: मिथुन राशि का राशिफल
(Photo Credit: NDTV)

Gemini Horoscope Today 18 July 2026, Mithun Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा सिंह राशि में गोचर करते हुए मिथुन राशि के लिए संचार, संपर्क और नए अवसरों को मजबूत करने का संकेत देंगे. आज आपकी वाणी और तर्कशक्ति लोगों को प्रभावित कर सकती है. किसी महत्वपूर्ण विषय पर आपकी राय को गंभीरता से सुना जाएगा. यदि लंबे समय से किसी कार्य में सही समय का इंतजार कर रहे थे, तो अब पहल करने का अवसर मिल सकता है. 

आपकी जिज्ञासु प्रवृत्ति नई जानकारी प्राप्त करने में सहायक बनेगी और उसका लाभ कार्यक्षेत्र में भी मिलेगा. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन उत्साहजनक रहेगा. किसी नई जिम्मेदारी या अतिरिक्त कार्य से घबराने के बजाय उसे सीखने का अवसर मानें. आपकी कार्यशैली वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कर सकती है. व्यापार से जुड़े लोगों को प्रचार-प्रसार, ऑनलाइन माध्यम या नए ग्राहकों के संपर्क से लाभ मिलने की संभावना है. यदि किसी महत्वपूर्ण दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं, तो उसकी सभी शर्तों को ध्यान से पढ़ना उचित रहेगा. आर्थिक मामलों में संयम और दूरदर्शिता लाभदायक रहेगी. अचानक किसी छोटे आर्थिक लाभ की संभावना बन सकती है. साथ ही भविष्य के लिए बचत बढ़ाने की योजना भी आकार ले सकती है. आज किसी मित्र की सलाह से निवेश का नया विकल्प सामने आ सकता है, लेकिन अंतिम निर्णय सोच-समझकर ही लें. आवश्यक खर्चों को प्राथमिकता देने से आर्थिक संतुलन बना रहेगा. 

परिवार के साथ बिताया गया समय मानसिक सुकून देगा. घर में किसी नए विषय पर चर्चा होगी और आपके सुझावों को महत्व मिलेगा. भाई-बहनों के साथ सहयोग बढ़ेगा. किसी पुराने मित्र से बातचीत पुराने दिनों की यादें ताजा कर सकती है. यदि परिवार में किसी सदस्य को आपकी मदद की आवश्यकता है, तो आपका सहयोग रिश्तों को और मजबूत करेगा. प्रेम जीवन में सहजता बनी रहेगी. जीवनसाथी के साथ किसी छोटी यात्रा या पसंदीदा स्थान पर समय बिताने की योजना बन सकती है. स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन संतुलित रहेगा. लगातार काम करने के बजाय बीच-बीच में थोड़ा विश्राम करना भी लाभदायक रहेगा.

उपाय: किसी पुस्तकालय या विद्यालय में पेन दान करें. हरे पौधों में नियमित रूप से जल अर्पित करें.

शुभ रंग: तोतई हरा. 
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Gemini, Horoscope
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com