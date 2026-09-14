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Gemini Aaj Ka Rashifal 14 September 2026: रचनात्मकता से मिलेगी नई दिशा, जोखिम वाले निवेश से रखें दूरी

Gemini Horoscope Today 14 August 2026, Mithun Rashifal: आज आपकी सोच में कल्पनाशीलता और प्रयोग करने की इच्छा बढ़ सकती है. रचनात्मक सोच के साथ ईमानदार प्रस्तुति आपके लिए अधिक लाभदायक रहेगी. पुराने संबंध की तुलना वर्तमान रिश्ते से करना भी तनाव बढ़ा सकता है. सट्टा या अत्यधिक जोखिम वाले निवेश से दूरी रखें.

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Gemini Aaj Ka Rashifal 14 September 2026: रचनात्मकता से मिलेगी नई दिशा, जोखिम वाले निवेश से रखें दूरी
Gemini Aaj Ka Rashifal 14 August 2026 | Mithun Horoscope Today
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Gemini Horoscope Today 14 August 2026, Mithun Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा आपकी राशि से पंचम भाव में रहेंगे. आज आपकी सोच में कल्पनाशीलता और प्रयोग करने की इच्छा बढ़ सकती है. किसी पुराने शौक को नए तरीके से शुरू करने का विचार आएगा या ऐसा काम हाथ में लेने का मन बनेगा जिसमें आपकी व्यक्तिगत प्रतिभा दिखाई दे. रचनात्मकता का उपयोग सही दिशा में करेंगे तो दिन सामान्य से अधिक संतोष दे सकता है.

कामकाज में किसी समस्या का पारंपरिक समाधान आपको पर्याप्त नहीं लगेगा. आप उसमें नया तरीका अपनाने की कोशिश करेंगे. यह दृष्टिकोण उपयोगी हो सकता है, लेकिन बिना परीक्षण के पूरी व्यवस्था बदलना ठीक नहीं रहेगा. पहले छोटे स्तर पर प्रयोग करें, परिणाम संतोषजनक हो तो आगे बढ़ें. व्यापार में विज्ञापन, प्रस्तुति और ब्रांड की छवि से जुड़े फैसले महत्वपूर्ण हो सकते हैं. ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए बहुत बड़े वादे करने से बचें. यदि आपकी सेवा या उत्पाद की क्षमता सीमित है तो उसे बढ़ा-चढ़ाकर बताने से भविष्य में शिकायत मिल सकती है. रचनात्मक सोच के साथ ईमानदार प्रस्तुति आपके लिए अधिक लाभदायक रहेगी. विद्यार्थियों को आज विषय बदल-बदलकर पढ़ने के बजाय एक कठिन अध्याय को पूरा करने पर ध्यान देना चाहिए. ध्यान भटकने की संभावना रहेगी, विशेषकर मोबाइल और मनोरंजन के कारण. पढ़ाई के समय फोन को अलग रखना उपयोगी रहेगा. किसी परीक्षा में केवल आत्मविश्वास के भरोसे तैयारी अधूरी न छोड़ें.

प्रेम संबंधों में भावनाओं का प्रभाव बढ़ सकता है. सामने वाले की एक छोटी प्रतिक्रिया को बहुत बड़ा संकेत मान लेने से गलतफहमी हो सकती है. यदि मन में कोई सवाल है तो अनुमान लगाने के बजाय सीधे पूछें. पुराने संबंध की तुलना वर्तमान रिश्ते से करना भी तनाव बढ़ा सकता है. संतान से जुड़ा कोई विषय आपके ध्यान में आ सकता है. उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार ढालने के बजाय उनकी क्षमता और रुचि को समझना अधिक उपयोगी होगा. जरूरत से ज्यादा अपेक्षाएं उनके साथ संवाद को प्रभावित कर सकती हैं. सट्टा या अत्यधिक जोखिम वाले निवेश से दूरी रखें. पंचम भाव की सक्रियता उत्साह बढ़ा सकती है, लेकिन हर आकर्षक संभावना वास्तविक लाभ नहीं देती. मनोरंजन पर भी निर्धारित सीमा से अधिक खर्च न करें.

उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित कर ॐ वक्रतुण्डाय नमः का 108 बार जाप करें. किसी विद्यार्थी को अपनी क्षमता के अनुसार अध्ययन सामग्री भेंट करें.
शुभ रंग: हल्का पीला और हरा

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