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Gemini Horoscope 13 June 2026: टीमवर्क में सफलता मिलेगी, फैसले सोच-समझकर लें

Mithun Rashifal: मिथुन राशि वालों के लिए आज सुबह का समय सामाजिक रूप से बेहद सक्रिय रहेगा. दोपहर के बाद चंद्रमा के वृषभ में जाने से मन एकांत और आत्ममंथन की तरफ आकर्षित हो सकता है.

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Gemini Horoscope 13 June 2026: टीमवर्क में सफलता मिलेगी, फैसले सोच-समझकर लें
मिथुन राशि: सोच-समझकर लें निर्णय

Gemini Horoscope 13 June 2026 Mithun Rashi: आज सुबह लगभग 9:30 बजे तक चंद्रमा मेष राशि में रहने से आपकी सामाजिक सक्रियता, संवाद क्षमता और नए लोगों से जुड़ने की इच्छा बढ़ सकती है. दिन के शुरुआती घंटों में मित्रों और सहकर्मियों से जुड़ी गतिविधियां महत्वपूर्ण रहेंगी.

करियर और व्यापार

यदि आप किसी सामूहिक परियोजना पर कार्य कर रहे हैं तो आपकी बातों को सराहना मिल सकती है. करियर में आगे बढ़ने के लिए नेटवर्किंग का उपयोग करना आपके लिए विशेष रूप से लाभदायक रहेगा. 9:30 बजे के बाद चंद्रमा वृषभ राशि में प्रवेश करेगा, जिससे दिन के दूसरे भाग में गोपनीय योजनाओं पर कार्य करना सार्वजनिक चर्चाओं की तुलना में अधिक फलदायी हो सकता है. आर्थिक मामलों में जल्द लाभ की अपेक्षा रखने के बजाय दीर्घकालिक सोच अपनाएं.

परिवार और प्रेम

मित्रों के साथ सुंदर संबंध स्थापित होंगे. प्रेम संबंधों में शब्दों से अधिक संवेदनशीलता और समझदारी की आवश्यकता होगी. साथी की भावनाओं को ध्यान से सुनना संबंधों को मजबूत बना सकता है.

स्वास्थ्य

मानसिक ऊर्जा को पुनः व्यवस्थित करने के लिए एक समय में एक ही कार्य पूरा करने का लक्ष्य लेकर चलें. हरी सब्जियों और मौसमी फलों को भोजन में शामिल करें.

उपायः भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें. वक्रतुंड महाकाय स्तोत्र का पाठ करें.

शुभ रंग: हल्का हरा और हल्का पीला.

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Gemini Rashifal 13 June 2026, Astrology, Faith
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