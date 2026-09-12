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Gemini Aaj Ka Rashifal 12 September 2026: घर-परिवार पर रहेगा ध्यान, संपत्ति के फैसलों में बरतें सावधानी

Horoscope Today 12 September 2026, Mithun Rashifal: आज घरेलू मामलों में व्यस्तता बढ़ेगी. परिवार और संपत्ति से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें.

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Gemini Aaj Ka Rashifal 12 September 2026: घर-परिवार पर रहेगा ध्यान, संपत्ति के फैसलों में बरतें सावधानी
मिथुन आज का राशिफल
Photo Credit: NDTV

Gemini Horoscope Today 12 September 2026, Mithun Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा आपकी राशि के चौथे भाव में गोचर करेगा. यह भाव मन की शांति, माता, घर-परिवार, संपत्ति, वाहन और निजी सुख-सुविधाओं से संबंध रखता है. इसलिए इस दिन बाहरी उपलब्धियों की अपेक्षा भीतर के संतुलन और घरेलू परिस्थितियों का प्रभाव आपके निर्णयों पर अधिक दिखाई दे सकता है. किसी पुराने घरेलू विषय को व्यवस्थित करने की इच्छा जागेगी और आप अपने आसपास के वातावरण को अधिक आरामदायक बनाने की कोशिश कर सकते हैं. घर की सजावट, मरम्मत या किसी वस्तु को बदलने का विचार बन सकता है. संपत्ति से जुड़े मामले में कोई जानकारी सामने आए तो उसे ध्यान से परखें. केवल मौखिक आश्वासन पर भरोसा करके पैसा लगाना उचित नहीं रहेगा. 

मकान, जमीन या वाहन से संबंधित कागजात की जांच किए बिना अंतिम निर्णय लेने से परेशानी हो सकती है. यदि कोई खरीदारी लंबे समय से विचाराधीन है तो बजट और वास्तविक जरूरत दोनों को साथ रखकर निर्णय लें. माता या परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य के साथ बातचीत में संवेदनशीलता आवश्यक होगी. आपकी कही हुई सामान्य बात भी सामने वाला गंभीरता से ले सकता है. घर में अपनी बात मनवाने के बजाय दूसरे पक्ष की राय सुनना अधिक उपयोगी रहेगा. किसी पुराने पारिवारिक मुद्दे को बहस का रूप देने से बचें. मन में जमा नाराजगी को अचानक व्यक्त करने की बजाय शांत तरीके से अपनी स्थिति समझाना बेहतर होगा. 

कामकाज में आपका ध्यान बार-बार निजी मामलों की ओर जा सकता है, जिससे एकाग्रता प्रभावित हो सकती है. घर से काम करने वालों के लिए भी दिनचर्या बनाए रखना जरूरी होगा. किसी वरिष्ठ अधिकारी या सहकर्मी की बात को लेकर मन में अनावश्यक संदेह पैदा न करें. यदि काम अपेक्षा के अनुसार आगे नहीं बढ़ रहा है तो रणनीति बदलने पर विचार करें, लेकिन जल्दबाजी में दिशा बदलना नुकसानदेह हो सकता है. 

मानसिक रूप से संवेदनशीलता बढ़ने के कारण छोटी बात भी लंबे समय तक मन में रह सकती है. देर रात तक जागने, लगातार स्क्रीन देखने या आराम के समय भी काम के बारे में सोचते रहने से थकान बढ़ सकती है. घर में शांत वातावरण बनाए रखना आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी रहेगा.

उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध मिश्रित जल अर्पित कर ॐ नमः शिवाय का 108 बार जाप करें.

शुभ रंग: आसमानी और सफेद.

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