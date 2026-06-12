Gemini horoscope 12 June 2026: लाभ भाव का चंद्रमा सामाजिक संपर्कों से दिलाएगा बड़ी प्रगति

Gemini horoscope 12 June 2026 mithun rashi: आज चंद्रमा आपकी राशि से लाभ भाव में गोचर करेंगे. यह स्थिति सामाजिक संपर्कों, भविष्य की योजनाओं और उपलब्धियों से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम देने वाली मानी जाती है. आज आपके सामने नए अवसर आ सकते हैं.

करियर और व्यापार

मित्रों और प्रभावशाली लोगों के साथ जुड़ाव बढ़ने से कई रुके हुए कार्यों को गति मिल सकती है. कार्यक्षेत्र में आपकी संवाद क्षमता विशेष लाभ दिला सकती है. नौकरीपेशा लोगों को टीम के साथ मिलकर कार्य करने से बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे. किसी नई परियोजना में शामिल होने का अवसर मिल सकता है. व्यापार से जुड़े जातकों को बाजार में अपनी पहुंच बढ़ाने का मौका मिलेगा. आर्थिक मामलों में दिन उत्साहवर्धक रह सकता है. पुराने निवेश से लाभ प्राप्त होने के योग हैं.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में सौहार्द बना रहेगा. किसी पारिवारिक कार्यक्रम या सामूहिक गतिविधि में भाग लेने का अवसर मिल सकता है. छोटे भाई-बहनों के साथ संबंधों में मधुरता आएगी. प्रेम जीवन में मित्रता और समझदारी का प्रभाव दिखाई देगा. वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी का सहयोग मनोबल बढ़ाएगा. विद्यार्थियों को समूह चर्चा और सामूहिक अध्ययन से लाभ मिल सकता है. रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए दिन प्रेरणादायक रहेगा.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन अनियमित खानपान से बचना आवश्यक होगा. दिनचर्या में थोड़ी शारीरिक सक्रियता शामिल करने से शरीर में ताजगी बनी रहेगी.

उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें. वक्रतुंड महाकाय स्तोत्र का पाठ करें. शाम को किसी जरूरतमंद विद्यार्थी को पेन या कॉपी भेंट करें.

शुभ रंग: पन्ना हरा.