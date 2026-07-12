Gemini Aaj Ka Rashifal 12 July 2026: विवाद या जल्दबाजी से बचें, पारिवारिक जीवन में धैर्य बनाए रखें, पढ़ें मिथुन राशि का राशिफल

Gemini Horoscope Today 12 July 2026, Mithun Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा शाम 7 बजे तक वृषभ राशि में रहकर आपके द्वादश भाव को सक्रिय करेंगे और उसके बाद आपकी ही राशि में प्रवेश करेंगे. दिन की शुरुआत कुछ धीमी या आत्ममंथन वाली रह सकती है, जबकि शाम के बाद ऊर्जा, स्पष्टता और आत्मविश्वास में तेज वृद्धि देखने को मिलेगी. पुराने विचारों को व्यवस्थित करने और अधूरे कामों को समेटने के लिए सुबह का समय उपयोगी रहेगा. बाद में परिस्थितियां आपके पक्ष में तेजी से बदलने लगेंगी.

कार्यक्षेत्र में दिन का पहला भाग अधिक सावधानी मांगता है. अनावश्यक विवाद या जल्दबाजी से बचना लाभदायक रहेगा. नौकरीपेशा लोगों को अपने कार्यों को गोपनीयता और अनुशासन के साथ पूरा करना चाहिए. शाम के बाद आपकी संवाद क्षमता मजबूत होगी और नए अवसर सामने आ सकते हैं. व्यापारियों के लिए पुराने संपर्कों से लाभ मिलने की संभावना बनेगी, जबकि नए सौदों पर बातचीत आगे बढ़ सकती है.

आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार दिखाई देगा, लेकिन फिजूल खर्च पर नियंत्रण जरूरी रहेगा. पारिवारिक जीवन में धैर्य बनाए रखना आवश्यक रहेगा. सुबह के समय मन थोड़ा अस्थिर हो सकता है, लेकिन दिन आगे बढ़ने के साथ परिस्थितियां सहज हो जाएंगी.

जीवनसाथी के साथ बातचीत से गलतफहमियां दूर हो सकती हैं. शाम के बाद परिवार और मित्रों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा, जिससे मानसिक तनाव कम होगा. किसी पुराने परिचित से संपर्क पुनः स्थापित हो सकता है. स्वास्थ्य के मामले में दिन मिश्रित रहेगा. नींद या थकान से जुड़ी समस्या सुबह अधिक महसूस हो सकती है. शाम के बाद मानसिक ऊर्जा में सुधार होगा.

विद्यार्थियों के लिए दोपहर के बाद पढ़ाई में रुकावटें कम होंगी और सीखने की क्षमता बेहतर होगी. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को निरंतर अभ्यास से लाभ मिलेगा. संचार, मीडिया और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए शाम का समय विशेष रूप से अनुकूल रहेगा.

उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें. किसी जरूरतमंद को हरे वस्त्र या स्टेशनरी दान करें. ॐ बुं बुधाय नमः मंत्र का 108 बार जप करें.

शुभ रंग: हरा.

