विज्ञापन
विशेष लिंक

Gemini Aaj Ka Rashifal 11 September 2026: रचनात्मकता और सीखने की बढ़ेगी रुचि, नई योजना पर काम करने का बनेगा मन

Gemini Horoscope Today 11 August 2026, Mithun Rashifal: दिन का पहला हिस्सा घरेलू व्यवस्था और मन की स्थिरता से जुड़े विषयों में व्यस्त रह सकता है. घर के वातावरण में थोड़ा बदलाव करने से आपको मानसिक ताजगी मिल सकती है. अनावश्यक सजावट पर बड़ा खर्च करने से बचें.

Read Time: 3 mins
trusted source trusted source
Share
Gemini Aaj Ka Rashifal 11 September 2026: रचनात्मकता और सीखने की बढ़ेगी रुचि, नई योजना पर काम करने का बनेगा मन
Gemini Aaj Ka Rashifal 11 August 2026 | Mithun Horoscope Today
NDTV

Gemini Horoscope Today 11 August 2026, Mithun Rashi ka Rashifal: आज शाम 7:10 बजे तक चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ भाव में और उसके बाद पंचम भाव में गोचर करेंगे. दिन का पहला हिस्सा घरेलू व्यवस्था और मन की स्थिरता से जुड़े विषयों में व्यस्त रह सकता है. किसी पुराने घरेलू काम को पूरा करने की जरूरत महसूस होगी. घर के वातावरण में थोड़ा बदलाव करने से आपको मानसिक ताजगी मिल सकती है. फर्नीचर की जगह बदलना, जरूरी सामान छांटना या कार्य करने की जगह को व्यवस्थित करना भी उपयोगी रहेगा. मकान या संपत्ति से संबंधित कोई बातचीत चल रही है तो केवल भावनात्मक लगाव के कारण निर्णय न लें. खरीद-बिक्री से पहले कागजात, कीमत और भविष्य की उपयोगिता जांचना जरूरी होगा. वाहन संबंधी कोई खर्च सामने आ सकता है. छोटी खराबी को नजरअंदाज करने की आदत बाद में बड़ा खर्च करा सकती है.

घर में किसी सदस्य की बात आपको अपनी अपेक्षा से अलग लग सकती है. तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय उसकी परिस्थिति समझने की कोशिश करें. घरेलू मामलों में हर निर्णय अपने अनुसार करवाने की इच्छा तनाव बढ़ा सकती है. आज समझौता कमजोरी नहीं बल्कि संबंधों को सहज रखने का तरीका बनेगा. कामकाज में सुबह एकाग्रता बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है. यदि घर से जुड़े विचार बार-बार ध्यान भटका रहे हैं तो जरूरी कार्यों की छोटी सूची बनाकर उन्हें क्रम से पूरा करें.

व्यापार में कार्यालय या दुकान की व्यवस्था सुधारने का विचार अच्छा रहेगा, लेकिन अनावश्यक सजावट पर बड़ा खर्च करने से बचें. शाम 7:10 बजे के बाद चंद्रमा पंचम भाव में आ जाएंगे. इसके साथ रचनात्मकता और सीखने की रुचि बढ़ सकती है. किसी लेख, डिजाइन, प्रस्तुति या नई योजना पर काम करने का मन बनेगा. विद्यार्थियों के लिए कठिन विषय को समझने का अच्छा समय रहेगा, बशर्ते मोबाइल और दूसरी व्यस्तताओं को सीमित रखा जाए.

प्रेम संबंधों में बातचीत मधुर हो सकती है, लेकिन अपनी अपेक्षाओं को बहुत ऊंचा रखने से बचें. संतान से जुड़े विषय में उसकी क्षमता के अनुसार मार्गदर्शन करें, तुलना करके दबाव न बनाएं. आर्थिक मामलों में जोखिमपूर्ण निवेश से दूरी रखें. किसी मित्र की सलाह को अंतिम निर्णय मानने के बजाय स्वयं जानकारी जुटाएं. स्वास्थ्य की दृष्टि से मानसिक तनाव और अनियमित भोजन परेशानी दे सकता है. शाम के बाद भारी भोजन कम करें. थोड़ी देर पैदल चलना मन और शरीर दोनों के लिए लाभकारी रहेगा.


उपाय: गणेशजी को मोदक या गुड़ अर्पित कर ॐ गं गणपतये नमः का 108 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद छात्र को स्टेशनरी या पुस्तक भेंट करें.
शुभ रंग: हरा और हल्का पीला.


 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Aaj Ka Rashifal, Gemini Horoscope, Mithun Rahifal
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com