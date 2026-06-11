Gemini Horoscope 11 June 2026: नेटवर्किंग और संवाद के नए अवसरों से व्यापार में होगा बड़ा लाभ

Gemini horoscope 11 June 2026 mithun rashi: आज चंद्रमा प्रातः 8 बजकर 17 मिनट तक मीन राशि में रहेंगे और उसके बाद मेष राशि में प्रवेश करेंगे. मिथुन राशि के लिए करियर, सामाजिक संबंधों और भविष्य की योजनाओं को नई दिशा देने वाला साबित हो सकता है.

करियर और व्यापार

सुबह के समय कार्यक्षेत्र से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त हो सकती हैं. नौकरीपेशा लोगों के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संवाद के नए अवसर बनेंगे. किसी महत्वपूर्ण बैठक या प्रस्तुति में आपकी बातों को महत्व मिल सकता है. व्यापार से जुड़े लोगों को नए ग्राहकों या साझेदारी के प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं. नेटवर्किंग के माध्यम से लाभ मिलने के संकेत हैं. अतिरिक्त आय प्राप्त करने के नए विकल्पों पर विचार कर सकते हैं.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में प्रसन्नता बनी रहेगी. भाई-बहनों के साथ संबंधों में मधुरता आएगी. प्रेम संबंधों में आत्मीयता बढ़ेगी. अविवाहित लोगों को किसी विशेष व्यक्ति से संवाद का अवसर मिल सकता है. वैवाहिक जीवन में सहयोग और समझदारी बढ़ेगी. विद्यार्थियों को नई विषय-वस्तु सीखने में रुचि बढ़ेगी. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए दिन अनुकूल है.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मानसिक तनाव कम होगा, जिससे कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. हालांकि अत्यधिक स्क्रीन टाइम से आंखों में थकान महसूस हो सकती है.

उपाय: दिन की शुरुआत मोबाइल देखने के बजाय 15 मिनट ध्यान और प्राणायाम से करें. शाम को भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित कर ॐ गं गणपतये नमः मंत्र का 108 बार जप करें.

शुभ रंग: हरा.