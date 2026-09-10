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Gemini Aaj Ka Rashifal 10 September 2026: मानसिक शांति पर रहेगा जोर, घरेलू खर्च बढ़ा सकते हैं चिंता

Horoscope Today 10 September 2026, Mithun Rashifal: आज घर और निजी मामलों पर ध्यान रहेगा. संपत्ति, वाहन और घरेलू खर्च में सावधानी जरूरी होगी, वहीं परिवार में शांत बातचीत से तनाव कम किया जा सकता है.

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Gemini Aaj Ka Rashifal 10 September 2026: मानसिक शांति पर रहेगा जोर, घरेलू खर्च बढ़ा सकते हैं चिंता
मिथुन आज का राशिफल
Photo Credit: NDTV

Gemini Horoscope Today 10 September 2026, Mithun Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे. इसलिए आज बाहरी उपलब्धियों से अधिक आपका ध्यान घर, निजी सुविधा और मन की स्थिरता पर जा सकता है. घर के किसी हिस्से को व्यवस्थित करने, फर्नीचर बदलने या लंबे समय से लंबित घरेलू काम को पूरा करने की इच्छा होगी. वातावरण को बेहतर बनाने से आपकी कार्यक्षमता भी बढ़ेगी. 

संपत्ति से जुड़े किसी प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं तो जल्दबाजी से बचें. मकान, जमीन अथवा किराये के मामले में केवल सामने वाले की बात पर भरोसा करने के बजाय दस्तावेजों की स्वतंत्र जांच कराएं. वाहन से संबंधित खर्च अचानक सामने आ सकता है. पुराने वाहन की मरम्मत को टालना बाद में अधिक खर्च करा सकता है. 

परिवार में आपकी भूमिका कुछ महत्वपूर्ण रह सकती है. किसी सदस्य की बात सुनते समय बीच में निष्कर्ष निकालने से बचें. घर में विचारों का अंतर हो सकता है, लेकिन हर असहमति को विवाद में बदलना जरूरी नहीं. अपनी मानसिक थकान का असर बातचीत पर न पड़ने दें. आज शांत स्वर में कही गई बात ज्यादा प्रभावी होगी. कामकाज में मन पूरी तरह बाहर नहीं लगेगा. यदि कार्यालय में जरूरी निर्णय लेना हो तो पहले प्राथमिकताएं तय करें. घर से संबंधित चिंता के कारण पेशेवर जिम्मेदारी प्रभावित न हो, इसका ध्यान रखना होगा. 

व्यापारियों को दुकान या कार्यालय के रखरखाव पर खर्च करना पड़ सकता है. खर्च जरूरी हो तो गुणवत्ता से समझौता न करें, लेकिन केवल दिखावे के लिए अतिरिक्त राशि लगाने से बचें. आर्थिक स्थिति में स्थिरता बनाए रखने के लिए बजट पर नियंत्रण आवश्यक रहेगा. घरेलू सामान की खरीदारी में आकर्षक ऑफर देखकर जरूरत से अधिक सामान लेने की संभावना है. महीने के बाकी खर्चों को ध्यान में रखकर ही भुगतान करें. 

आज चंद्रमा की स्थिति आपको अतीत की कुछ घटनाओं को याद करा सकती है. पुरानी नाराजगी को वर्तमान रिश्तों पर लागू करना उचित नहीं होगा. यदि मन में कोई बात है तो उसे दबाने के बजाय सही अवसर पर स्पष्ट करें. 

स्वास्थ्य की दृष्टि से लंबे समय तक बैठे रहने से शरीर में जकड़न या आलस्य महसूस हो सकता है. भोजन के बाद थोड़ी पैदल चाल रखें. रात को देर तक काम करने के बजाय पर्याप्त नींद को प्राथमिकता दें.

उपाय: गणेशजी को पांच दूर्वा अर्पित करके ॐ एकदन्ताय नमः का 108 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद को हरी मूंग या हरे फल का दान करें.

शुभ रंग: पत्तों जैसा हरा और सफेद.
 

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