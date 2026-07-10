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Mithun Aaj Ka Rashifal 1O July 2026: कार्यक्षेत्र में रह सकता है दबाव, व्यापार के लिए दिन अच्छा, पढ़ें मिथुन राशि का राशिफल

Gemini Horoscope Today 10 July 2026, Mithun Rashifal: कार्यक्षेत्र में अधूरे कार्यों को पूरा करने का दबाव भी रहेगा, लेकिन आप अपनी सूझबूझ से परिस्थितियों को संभाल लेंगे.

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Mithun Aaj Ka Rashifal 1O July 2026: कार्यक्षेत्र में रह सकता है दबाव, व्यापार के लिए दिन अच्छा, पढ़ें मिथुन राशि का राशिफल
Gemini Aaj Ka Rashifal 9 July 2026: मिथुन राशि का राशिफल
(P.C- NDTV)

Gemini Horoscope Today 9 July 2026, Mithun Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा का प्रभाव मिथुन राशि के जातकों के लिए दिन के पहले और दूसरे हिस्से में अलग-अलग परिणाम देने वाला रहेगा. सुबह से लेकर शाम 6:45 बजे तक मेष राशि का प्रभाव आपके लिए सक्रियता, तेज निर्णय क्षमता और कामों को तेजी से निपटाने की प्रवृत्ति को बढ़ाएगा. इस समय किसी महत्वपूर्ण कॉल, मीटिंग या योजना को आगे बढ़ाने का अवसर मिल सकता है. आपकी वाणी और तर्क शक्ति प्रभावशाली रहेगी, जिससे लोग आपकी बातों को गंभीरता से लेंगे. 

कार्यक्षेत्र में अधूरे कार्यों को पूरा करने का दबाव भी रहेगा, लेकिन आप अपनी सूझबूझ से परिस्थितियों को संभाल लेंगे. शाम के बाद जब चंद्रमा मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, तब ध्यान स्थिरता, धन प्रबंधन और व्यवहारिक निर्णयों पर केंद्रित हो जाएगा. इस समय अचानक खर्च या वित्तीय योजना पर विचार करना पड़ सकता है. किसी पुराने भुगतान की प्राप्ति संभव है, जिससे मन में राहत महसूस होगी. व्यापार से जुड़े लोगों को ग्राहकों के साथ स्थायी संबंध बनाने का अवसर मिलेगा. यदि कोई निवेश योजना बन रही है तो शाम के बाद सोच-समझकर आगे बढ़ना उचित रहेगा. 

पारिवारिक जीवन में दिन का दूसरा भाग अधिक शांत और भावनात्मक संतुलन देने वाला रहेगा. घर के लोगों के साथ बैठकर किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो सकती है. भाई-बहनों के साथ संबंधों में सुधार के संकेत मिलेंगे. प्रेम संबंधों में स्थिरता आएगी और साथी के साथ भरोसा मजबूत होगा. 

विद्यार्थियों के लिए दिन का पहला हिस्सा पढ़ाई में तेजी और समझ को बढ़ाएगा, जबकि शाम के बाद दोहराव और अभ्यास अधिक उपयोगी रहेगा. करियर से जुड़े नए अवसरों की जानकारी मिल सकती है, विशेषकर संचार, मीडिया या मार्केटिंग क्षेत्र में जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूल रहेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक थकान या एकाग्रता में कमी महसूस हो सकती है. 

उपायः सुबह गणेश जी को दूर्वा और मोदक अर्पित करें. जरूरतमंद विद्यार्थियों को पेन, कॉपी या पढ़ाई से जुड़ी सामग्री दान करें.

शुभ रंग: हरा.
 

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