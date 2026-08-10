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Gemini Aaj Ka Rashifal 10 August 2026: सोचने समझने की बढ़ेगी क्षमता , नए अवसरों में जल्दबाजी से बचें

Aaj Ka Rashifal 10 August 2026,Mithun Rashifal: महत्वपूर्ण बैठक में आपकी बातों का प्रभाव पड़ेग, नए लोगोंसे जुड़ने का मिलेगा मौका पर तुरंत भरोसा करना पड़ सकता है भारी और मन की चंचलता को नियंत्रित करना आवश्यक होगा

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Gemini Aaj Ka Rashifal 10 August 2026: सोचने समझने की बढ़ेगी क्षमता , नए अवसरों में जल्दबाजी से बचें
Gemini Aaj Ka Rashifal 10 August 2026 | Mithun Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Gemini Horoscope Today 10 August 2026, Mithun Rashi Ka Rashifal: आज का दिन आपके लिए मानसिक सक्रियता और संवाद कौशल को नए आयाम देने वाला रहेगा. चंद्रमा की स्थिति आपको अपने विचारों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने की क्षमता देगी, लेकिन साथ ही मन में कई दिशाओं में सोचने की प्रवृत्ति भी बढ़ सकती है. इससे एकाग्रता प्रभावित हो सकती है, इसलिए जरूरी कामों की प्राथमिकता तय करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. 

किसी महत्वपूर्ण बातचीत या बैठक में आपकी बातों का प्रभाव पड़ेगा, लेकिन शब्दों की तीव्रता पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. व्यावसायिक क्षेत्र में कोई नया प्रस्ताव या अवसर सामने आ सकता है, जो शुरुआत में आकर्षक लगे,लेकिन उसमें छिपी शर्तों को समझना आवश्यक होगा. जल्दबाजी में सहमति देना बाद में परेशानी खड़ी कर सकता है.

आर्थिक दृष्टि से छोटे-छोटे लाभ के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन बड़े निवेश को लेकर अभी सतर्क रहना ही बेहतर रहेगा. आज आपका मन सामाजिक गतिविधियों की ओर अधिक झुका रह सकता है, जिससे आप  प्रभाव. हालांकि, हर किसी पर तुरंत भरोसा करना उचित नहीं होगा. किसी पुराने मित्र से अचानक संपर्क हो सकता है, जो आपको भावनात्मक रूप से प्रभावित करेगा. 

स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन सामान्य रहेगा, लेकिन अत्यधिक भागदौड़ या अनियमित दिनचर्या से थकावट महसूस हो सकती है. विशेष रूप से कंधों या गर्दन में जकड़न जैसी समस्या उभर सकती है. थोड़ा आराम और हल्का व्यायाम आपके लिए लाभकारी रहेगा.

नकारात्मक पक्ष यह है कि आज आप एक साथ कई कामों में उलझ सकते हैं, जिससे कोई भी कार्य पूर्णता तक नहीं पहुंच पाएगा.मन की चंचलता को नियंत्रित करना आवश्यक होगा, अन्यथा अवसर हाथ से निकल सकते हैं.

उपाय: हरे मूंग का दान करें और थोड़ी मात्रा घर में रखें. कागज पर अपनी एक चिंता लिखकर उसे प्रवाहित जल में बहा दें.
शुभ रंग: हरा.
 

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