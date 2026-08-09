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Gemini Aaj Ka Rashifal 09 August 2026: मिथुन राशि जातकों का बढेगा आत्मविश्वास

Gemini Horoscope Today 09 August 2026, Mithun Rashifal: मिथुन राशि वालो के आज का दिन होगा रचनात्मक और बढे़गा आत्मविश्वास,मन हो सकता है विचलित प्राणायाम करना रहेगा लाभकारी

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Gemini Aaj Ka Rashifal 09 August 2026: मिथुन राशि जातकों का बढेगा आत्मविश्वास
Gemini Aaj Ka Rashifal 09 August 2026 | Mithun Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Gemini Horoscope Today 09 August 2026, Mithun  Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा आपके ही राशि में स्थित होकर आपके व्यक्तित्व को और अधिक प्रभावशाली बना रहा है.आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, लेकिन इसी के साथ विचारों की अधिकता आपको अस्थिर भी कर सकती है.
आज आप अपनी बातों से लोगों को प्रभावित कर पाएंगे, परंतु हर जगह अपनी राय देना आवश्यक नहीं है. कभी-कभी मौन रहना भी समझदारी होती है.

आज का दिन नई योजनाओं को सोचने और उन्हें प्रारंभिक रूप देने के लिए उपयुक्त है, लेकिन किसी भी कार्य को तुरंत शुरू करने से पहले उसकी रूपरेखा स्पष्ट करना जरूरी होगा .

आपके अंदर रचनात्मकता बढ़ेगी, जिससे लेखन, मीडिया , संचार या मार्केटिंग से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिल सकता है.हालांकि, ध्यान रखें कि अधूरी जानकारी के आधार पर कोई बड़ा निर्णय न लें. निजी जीवन में आपकी उपस्थिति महत्वपूर्ण रहेगी. परिवार या करीबी लोगों को आपकी सलाह की आवश्यकता पड़ सकती है, लेकिन अपनी सीमाएं तय करना भी जरूरी है.
हर समस्या को अपने ऊपर लेने से मानसिक दबाव बढ़ सकता है. किसी पुराने मित्र से बातचीत मन को हल्का कर सकती है. आज आपका मन एक जगह टिकने में कठिनाई महसूस कर सकता है.

बार-बार ध्यान भटकने से कार्यों में देरी हो सकती है, इसलिए छोटे-छोटे लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ें.स्वास्थ्य के लिहाज से दिन मिश्रित रहेगा. मानसिक थकावट, नींद की कमी या बेचैनी महसूस हो सकती है. हल्की सैर और प्राणायाम आपके लिए लाभकारी रहेंगे.अति आत्मविश्वास से बचें और किसी भी जानकारी को बिना जांचे-परखे आगे न बढ़ाएं.

उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और ॐ गं गणपतये नमः का जाप करें. विद्यार्थियों को स्टेशनरी का दान करें
शुभ रंग: हरा

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