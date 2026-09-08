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Gemini Aaj Ka Rashifal 08 September 2026: व्यवसाय में होगी महत्वपूर्ण बातचीत, हिसाब को व्यवस्थित करने का मौका

Gemini Horoscope Today 08 August 2026, Mithun Rashifal: आज का मुख्य फोकस धन, बचत, वाणी और उन फैसलों पर रहेगा जिनका असर आपकी आर्थिक सुरक्षा पर पड़ सकता है. आर्थिक हिसाब को व्यवस्थित करने का अवसर मिल सकता है. व्यवसाय करने वालों के लिए ग्राहक से भुगतान की बातचीत महत्वपूर्ण हो सकती है.

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Gemini Aaj Ka Rashifal 08 September 2026: व्यवसाय में होगी महत्वपूर्ण बातचीत, हिसाब को व्यवस्थित करने का मौका
Gemini Aaj Ka Rashifal 08 August 2026 | Mithun Horoscope Today
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Gemini Horoscope Today 08 August 2026, Mithun Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा कर्क राशि में आपकी राशि से दूसरे भाव में रहेंगे. इसलिए आज का मुख्य फोकस धन, बचत, वाणी और उन फैसलों पर रहेगा जिनका असर आपकी आर्थिक सुरक्षा पर पड़ सकता है. पिछले दिन की तुलना में आपका ध्यान बाहरी गतिविधियों से हटकर संसाधनों को संभालने और अपनी बात को सोच-समझकर रखने पर अधिक रहेगा.

सुबह किसी भुगतान, बैंकिंग कार्य या पुराने आर्थिक हिसाब को व्यवस्थित करने का अवसर मिल सकता है. यदि कई दिनों से बजट पर ध्यान नहीं दिया है तो आज खर्चों को श्रेणियों में बांटना उपयोगी रहेगा. पैसा आने की संभावना से अधिक महत्वपूर्ण यह रहेगा कि उपलब्ध धन का उपयोग किस तरह किया जाता है. अचानक मिलने वाली सुविधा या ऑफर देखकर खरीदारी करने से पहले उसकी वास्तविक जरूरत पर विचार करें. दूसरे भाव का चंद्रमा वाणी को प्रभावशाली बना सकता है, लेकिन भावनात्मक उतार-चढ़ाव के कारण शब्द कभी-कभी अपेक्षा से तीखे निकल सकते हैं. परिवार में किसी सदस्य की बात आपको पसंद न आए तो तुरंत उत्तर देने के बजाय कुछ समय लें. विशेष रूप से पैसों से जुड़ी चर्चा को व्यक्तिगत शिकायत में बदलने से बचना होगा.

व्यवसाय करने वालों के लिए ग्राहक से भुगतान की बातचीत महत्वपूर्ण हो सकती है. पुराना बकाया मांगने का अवसर मिलेगा, लेकिन तरीका विनम्र और स्पष्ट रखें. नौकरी में किसी आर्थिक लाभ, वेतन या सुविधा को लेकर चर्चा हो तो केवल उम्मीद के आधार पर निष्कर्ष न निकालें. लिखित जानकारी मिलने तक योजना में बड़ा बदलाव करना ठीक नहीं होगा. किसी वस्तु की खरीदारी करनी हो तो गुणवत्ता और कीमत दोनों की तुलना करें. घर की आवश्यकता के नाम पर ऐसी चीजें खरीदने से बचें जिनका उपयोग नियमित नहीं होगा. यदि परिवार के किसी सदस्य को आर्थिक सहायता देने की स्थिति आए तो अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारी न लें.

भोजन के मामले में भी संयम जरूरी रहेगा. समय पर भोजन न करने या अत्यधिक तला-भुना खाने से असहजता हो सकती है. आज दिनचर्या को बहुत अधिक उलट-पुलट करने के बजाय सरल रखें. शाम को कोई पुराना आर्थिक मुद्दा फिर चर्चा में आ सकता है. उसे भावनात्मक बहस में बदलने के बजाय आंकड़ों और वास्तविक स्थिति के आधार पर सुलझाने का प्रयास करें. आपका सबसे बड़ा लाभ आज सही शब्द और सही समय चुनने में छिपा रहेगा.


उपाय: भगवान गणेश को 21 दूर्वा अर्पित करते हुए ॐ गं गणपतये नमः का जाप करें. किसी जरूरतमंद को हरी मूंग, पालक या हरी सब्जियों का दान करें.
शुभ रंग: पत्तों जैसा हरा.

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