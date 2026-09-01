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Gemini Aaj Ka Rashifal 01 September 2026: प्रभावशाली संपर्क से मिलेगा लाभ, काम में बढ़ेंगे नए अवसर

Gemini Horoscope Today 01 September 2026,Mithun Rashifal: आज आपका ध्यान उन कामों पर अधिक रहेगा जिनसे भविष्य में फायदा मिलने की संभावना दिखाई दे रही है. कार्यक्षेत्र में एक साथ कई विकल्प सामने आ सकते हैं. नौकरी करने वालों को वरिष्ठों या प्रभावशाली लोगों से संपर्क का लाभ मिल सकता है.

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Gemini Aaj Ka Rashifal 01 September 2026: प्रभावशाली संपर्क से मिलेगा लाभ, काम में बढ़ेंगे नए अवसर
Gemini Aaj Ka Rashifal 01 September 2026 |Mithun Horoscope Today
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Gemini Horoscope Today 01 September 2026,Mithun Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा आपकी राशि से एकादश भाव में रहेंगे. यह स्थान लाभ, उपलब्धियों, नेटवर्क और इच्छाओं की पूर्ति से जुड़ा है. इसलिए आज आपका ध्यान उन कामों पर अधिक रहेगा जिनसे भविष्य में फायदा मिलने की संभावना दिखाई दे रही है. किसी पुराने संपर्क से उपयोगी सूचना मिल सकती है या ऐसी बातचीत शुरू हो सकती है जो आगे चलकर आपके लिए अवसर का रूप ले.

कार्यक्षेत्र में एक साथ कई विकल्प सामने आ सकते हैं. आपकी विशेषता रहेगी कि आप अलग-अलग लोगों से संवाद स्थापित करके काम को आगे बढ़ा सकेंगे. व्यापारियों के लिए ग्राहक वर्ग बढ़ाने या किसी पुराने कारोबारी संबंध को दोबारा सक्रिय करने का समय है. हालांकि हर प्रस्ताव को लाभकारी मान लेना उचित नहीं होगा. आकर्षक शर्तों के पीछे छिपी जिम्मेदारियों को समझे बिना सहमति न दें. साझेदारी से जुड़े मामले में लिखित स्पष्टता रखना जरूरी रहेगा. नौकरी करने वालों को वरिष्ठों या प्रभावशाली लोगों से संपर्क का लाभ मिल सकता है. कोई जिम्मेदारी ऐसी मिल सकती है जिसमें आपकी संचार क्षमता और त्वरित समझ काम आएगी. लेकिन दूसरों के काम में जरूरत से ज्यादा दखल देने से बचें. अपनी उपलब्धियां बताना ठीक है, पर किसी सहकर्मी की कमी को उजागर करके स्वयं को बेहतर साबित करने की कोशिश उलटा असर डाल सकती है.

आर्थिक दृष्टि से दिन अपेक्षाकृत सक्रिय है. रुका हुआ भुगतान मिलने की संभावना बन सकती है या आय का कोई अतिरिक्त रास्ता दिखाई दे सकता है. फिर भी अचानक मिलने वाले लाभ को तुरंत खर्च करने के बजाय उसका एक हिस्सा सुरक्षित रखना बेहतर होगा. विशेष रूप से मित्रों के दबाव में कोई आर्थिक निर्णय न लें. सामाजिक जीवन में आपकी लोकप्रियता बढ़ सकती है. किसी समूह, संस्था या परिचित मंडली में आपकी बात को महत्व मिलेगा. लेकिन बहुत अधिक लोगों को खुश करने की कोशिश मानसिक थकान पैदा कर सकती है. हर निमंत्रण स्वीकार करना आवश्यक नहीं है. निजी योजनाओं को जरूरत से ज्यादा लोगों के साथ साझा करने से भी बचें.


उपाय: हरे मूंग का दान करें. गणेश जी को दूर्वा की 21 गांठें अर्पित करें. किसी विद्यार्थी को लेखन सामग्री भेंट करें.
शुभ रंग: पिस्ता हरा.
 

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