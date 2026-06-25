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Sagittarius Horoscope 25 June 2026: धनु राशि वालों के लिए लाभ और नए अवसरों का दिन, जानें आज का राशिफल

Dhanu Rashifal: आज चंद्रमा का तुला राशि में गोचर धनु राशि के लिए सामाजिक गतिविधियों, मित्रों और भविष्य की योजनाओं से जुड़े मामलों को सक्रिय करेगा. कार्यक्षेत्र में सहयोग का लाभ मिल सकता है. आर्थिक मामलों में नए अवसर सामने आ सकते हैं, जबकि पारिवारिक जीवन में प्रसन्नता का वातावरण बना रह सकता है.

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Sagittarius Horoscope 25 June 2026: धनु राशि वालों के लिए लाभ और नए अवसरों का दिन, जानें आज का राशिफल
मित्रों, संपर्कों और भविष्य की योजनाओं से जुड़े मामलों में सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं.

Sagittarius horoscope 25 June 2026 dhanu rashi: आज चंद्रमा का तुला राशि में गोचर धनु राशि के लिए सामाजिक गतिविधियों, मित्रों और भविष्य की योजनाओं से जुड़े मामलों को सक्रिय करेगा. आपकी राशि से एकादश भाव में स्थित चंद्रमा इच्छापूर्ति और लाभ के अवसरों को बढ़ाने वाला माना जाता है. लंबे समय से जिस लक्ष्य को पाने के लिए प्रयास कर रहे थे, उससे जुड़ी कोई सकारात्मक सूचना प्राप्त हो सकती है. कार्यक्षेत्र में आपकी दूरदर्शिता और सकारात्मक दृष्टिकोण लोगों को प्रभावित करेगा. टीम के साथ काम करने वालों को सहयोग का अच्छा लाभ मिलेगा और सामूहिक प्रयासों से बेहतर परिणाम मिलने की संभावना रहेगी.

कार्यक्षेत्र और कारोबार

नौकरीपेशा लोगों के लिए वरिष्ठ अधिकारियों या प्रभावशाली व्यक्तियों से संपर्क लाभकारी सिद्ध हो सकता है. किसी नई जिम्मेदारी या अवसर की चर्चा शुरू हो सकती है. व्यवसाय से जुड़े जातकों को अपने नेटवर्क का लाभ मिलेगा. पुराने ग्राहकों या परिचितों के माध्यम से नए कार्य मिलने के संकेत हैं. यदि आप किसी नई योजना पर काम कर रहे हैं तो उसका प्रारंभिक परिणाम उत्साहवर्धक रह सकता है.

पारिवारिक जीवन और रिश्ते

पारिवारिक जीवन में प्रसन्नता का वातावरण बना रहेगा. किसी शुभ समाचार से घर में उत्साह बढ़ सकता है. मित्रों और रिश्तेदारों के साथ संवाद बढ़ेगा. प्रेम संबंधों में भरोसा और समझ मजबूत होगी. अविवाहित लोगों के लिए किसी रोचक परिचय की संभावना बन सकती है. परिवार के युवा सदस्यों की उपलब्धियां भी आपको गर्व का अनुभव करा सकती हैं.

आर्थिक पक्ष

आर्थिक दृष्टि से यह गोचर अनुकूल संकेत दे रहा है. आय बढ़ाने के नए विकल्पों पर विचार हो सकता है. पुराने निवेश से संबंधित कोई अच्छी खबर मिल सकती है. हालांकि लाभ की संभावना देखकर अत्यधिक जोखिम लेने से बचना चाहिए. संतुलित रणनीति और धैर्य से आगे बढ़ना अधिक लाभकारी रहेगा. किसी अनुभवी व्यक्ति से मिली सलाह भविष्य की आर्थिक योजना में उपयोगी साबित हो सकती है.

उपाय और शुभ रंग

उपाय: किसी सार्वजनिक स्थान पर लगे पेड़ के आसपास की सफाई करें और वहां एक मिट्टी के पात्र में पक्षियों के लिए पानी रखें.

शुभ रंग: फ़िरोज़ी.

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