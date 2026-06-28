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Sagittarius Horoscope 28 June 2026: आपकी ही राशि का चंद्रमा बढ़ाएगा मानसिक ऊर्जा और व्यापार में कराएगा नए सौदे

Dhanu Rashifal: धनु राशि के जातकों के लिए आज चंद्रमा का गोचर स्वयं उनकी राशि में हो रहा है. यह समय आपके आत्मविश्वास और मानसिक ऊर्जा में उल्लेखनीय वृद्धि कराएगा जिससे योजनाएं सफल होंगी.

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Sagittarius Horoscope 28 June 2026: आपकी ही राशि का चंद्रमा बढ़ाएगा मानसिक ऊर्जा और व्यापार में कराएगा नए सौदे
धनु राशि: भगवान विष्णु को पीले फूल और चने की दाल चढ़ाने से आर्थिक प्रगति के रास्ते होंगे सुगम

Sagittarius horoscope 2026 June 28 dhanu rashi: आज चंद्रमा का गोचर धनु राशि में स्वयं आपकी राशि पर ही हो रहा है, जिससे आत्मविश्वास, व्यक्तित्व और मानसिक ऊर्जा में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिल सकती है. यह समय आपको अपनी योजनाओं को नए स्तर पर ले जाने की प्रेरणा देगा. भीतर से एक मजबूत उत्साह और आगे बढ़ने की इच्छा महसूस होगी.

करियर और व्यापार

लंबे समय से रुके हुए कार्यों में गति आने की संभावना बन रही है. कार्यस्थल पर आपकी उपस्थिति प्रभावशाली रहेगी. नौकरीपेशा लोगों को अपनी मेहनत और विचारों को प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा. किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी में आपकी भूमिका निर्णायक साबित हो सकती है. व्यवसाय करने वालों के लिए यह समय नई शुरुआत, विस्तार और संपर्क बढ़ाने के लिए अनुकूल माना जा सकता है.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में उत्साह और मेलजोल बढ़ेगा. घर के सदस्यों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. किसी शुभ कार्य या आयोजन की योजना बन सकती. प्रेम संबंधों में भावनात्मक निकटता बढ़ेगी और रिश्तों में नई ऊर्जा महसूस होगी. जीवनसाथी के साथ समझ और सहयोग मजबूत होगा. सामाजिक दायरा विस्तृत हो सकता है.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत दिखाई दे रहे हैं. रुके हुए धन की प्राप्ति संभव है. आय के नए स्रोत विकसित हो सकते हैं. हालांकि बढ़ते उत्साह में अनावश्यक खर्च भी बढ़ सकते हैं, इसलिए संतुलन बनाए रखना आवश्यक रहेगा. निवेश से जुड़े निर्णय सोच-समझकर लेने पर लाभ मिलेगा. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ऊर्जा का स्तर बेहतर रहेगा, लेकिन अत्यधिक सक्रियता के कारण थकान संभव है.

उपायः विष्णु मंदिर में चने की दाल अर्पित करें. किसी जरूरतमंद विद्यार्थी को पुस्तक या पेन भेंट करें. केले के वृक्ष की पूजा कर जल अर्पित करें और सात परिक्रमा करें.

शुभ रंगः केसरिया.

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