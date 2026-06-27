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Sagittarius Horoscope 27 June 2026: द्वादश भाव का चंद्रमा बढ़ाएगा आध्यात्मिक झुकाव और अचानक बढ़ सकते हैं खर्चे

Dhanu Rashifal: धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन व्यय भाव के सक्रिय होने का है. बारहवें भाव का चंद्रमा बजट को प्रभावित कर सकता है, इसलिए योजनाओं की समीक्षा करना ही हितकर रहेगा.

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Sagittarius Horoscope 27 June 2026: द्वादश भाव का चंद्रमा बढ़ाएगा आध्यात्मिक झुकाव और अचानक बढ़ सकते हैं खर्चे
धनु राशि: विष्णु मंदिर में पीले फूल और तुलसी दल चढ़ाने से दूर होगी मानसिक अशांति

Sagittarius horoscope 27 June 2026 dhanu rashi: आज चंद्रमा का वृश्चिक राशि में गोचर धनु राशि के लिए व्यय भाव को सक्रिय कर रहा है, जिससे मानसिकता, खर्च और आध्यात्मिक झुकाव पर प्रभाव दिखाई देगा. यह समय भीतर की उलझनों को समझने और जीवन की दिशा को पुनः व्यवस्थित करने का संकेत देता है कुछ पुराने विचार या चिंताएं अचानक मन में उभर सकती हैं, लेकिन शांत दृष्टिकोण अपनाने पर समाधान भी मिलते जाएंगे.

करियर और व्यापार

कार्यस्थल पर मिश्रित परिस्थितियां बन सकती हैं. कुछ कार्य अपेक्षा से अधिक मेहनत मांगेंगे, लेकिन परिणाम धीरे-धीरे अनुकूल दिशा में आएंगे. सहकर्मियों के साथ संवाद में स्पष्टता रखना आवश्यक रहेगा. किसी भी प्रकार के भ्रम से बचना बेहतर होगा. नौकरीपेशा लोगों को अपनी जिम्मेदारियों को समय पर पूरा करने पर ध्यान देना चाहिए. व्यापार से जुड़े जातकों के लिए यह समय योजनाओं की समीक्षा करने का है, नए प्रयोग अभी टालना समझदारी होगी.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक वातावरण में भावनात्मक उतार-चढ़ाव संभव है. किसी सदस्य की बात मन को प्रभावित कर सकती है, लेकिन धैर्य से स्थिति संभाली जा सकती है. जीवनसाथी के साथ संवाद बनाए रखने से दूरी कम होगी. प्रेम संबंधों में अधिक अपेक्षाएं तनाव बढ़ा सकती हैं, इसलिए संतुलित व्यवहार अपनाना उचित रहेगा.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक पक्ष में उतार-चढ़ाव की स्थिति रह सकती है. अचानक खर्च बढ़ने से बजट प्रभावित हो सकता है. यात्रा या स्वास्थ्य संबंधी व्यय सामने आ सकता है. हालांकि किसी पुराने रुके हुए धन की प्राप्ति से राहत भी मिल सकती है. निवेश संबंधी निर्णय अभी सोच-समझकर लेने की आवश्यकता है. स्वास्थ्य के मामले में थकान और मानसिक दबाव महसूस हो सकता है. यात्रा के दौरान सावधानी बरतना आवश्यक रहेगा.

उपायः किसी जरूरतमंद विद्यार्थी को वस्त्र या चने की दाल दान करें. विष्णु मंदिर में पीले पुष्प और तुलसी दल अर्पित कर प्रार्थना करें.

शुभ रंगः पीला.

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