Sagittarius Horoscope 26 June 2026: दोपहर तक ग्यारहवां चंद्रमा कराएगा बड़ा धन लाभ और शाम को बढ़ेगा मानसिक तनाव

Sagittarius horoscope 26 June 2026 dhanu rashi: आज का दिन धनु राशि के जातकों के लिए प्रगति और आत्ममूल्यांकन दोनों का मिश्रित प्रभाव लेकर आएगा. दोपहर 12:30 बजे तक चंद्रमा आपकी राशि से एकादश भाव में स्थित रहेगा, जिससे लाभ, मित्र मंडली और इच्छापूर्ति से जुड़े अवसर मजबूत होंगे. सुबह का समय विशेष रूप से उपयोगी रहेगा.

करियर और व्यापार

किसी अधूरे लक्ष्य की दिशा में सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. सामाजिक संपर्क बढ़ेंगे. कार्यक्षेत्र में सुबह के समय आपकी योजनाओं को सराहना मिल सकती है. जो लोग नेटवर्किंग, शिक्षा, यात्रा या डिजिटल माध्यमों से जुड़े हैं, उनके लिए यह अवधि अधिक अनुकूल रहेगी. व्यवसाय करने वाले जातकों को पुराने संपर्कों से लाभ या नए ऑर्डर मिलने की संभावना है. दोपहर 12:30 बजे के बाद चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश कर आपकी राशि से द्वादश भाव में आ जाएगा. इसके प्रभाव से मानसिक ऊर्जा भीतर की ओर मुड़ सकती है. अनचाही भागदौड़ से बचना बेहतर रहेगा.

परिवार और प्रेम

यह समय आत्मनिरीक्षण और भविष्य की रणनीति पर विचार करने के लिए उपयुक्त है. पारिवारिक जीवन में सुबह का समय आनंददायक रहेगा. मित्रों और परिजनों के साथ बातचीत से मन प्रसन्न होगा. बाद के समय में थोड़ी एकांत की आवश्यकता महसूस हो सकती है. प्रेम संबंधों में शुरुआत में उत्साह रहेगा, लेकिन शाम तक भावनात्मक संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा. जीवनसाथी के साथ विचारों को स्पष्ट रखना लाभकारी रहेगा.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक दृष्टि से दिन का पहला भाग लाभकारी रहेगा, जबकि बाद में खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा. किसी यात्रा या योजना पर खर्च की संभावना बन सकती है. पुराने निवेश से संबंधित जानकारी प्राप्त हो सकती है. स्वास्थ्य के मामले में शाम को थकान या सिरदर्द की शिकायत हो सकती है, इसलिए पर्याप्त विश्राम लें.

उपायः सुबह किसी खुले स्थान पर पक्षियों को पीले चावल खिलाएं और शाम को अपने कमरे में हल्का दीपक जलाकर कुछ समय के लिए शांत बैठें.

शुभ रंगः आसमानी नीला.