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Sagittarius Horoscope 23 June 2026: लाभ भाव का चंद्रमा देगा आय के नए स्रोत और वरिष्ठ व्यक्तियों का मार्गदर्शन

Dhanu Rashifal: धनु राशि के जातकों को आज ग्यारहवें भाव के चंद्रमा का पूर्ण सहयोग मिलेगा. सामाजिक दायरे में वृद्धि होगी और लंबे समय से अटके हुए निवेशों से बड़े धन लाभ के संकेत मिलेंगे.

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Sagittarius Horoscope 23 June 2026: लाभ भाव का चंद्रमा देगा आय के नए स्रोत और वरिष्ठ व्यक्तियों का मार्गदर्शन
धनु राशि: मंदिर में पीले फल चढ़ाने और विद्यार्थियों को सामग्री दान करने से चमकेगा आपका भाग्य

Sagittarius horoscope 23 June 2026 dhanu rashi: आज चंद्रमा का तुला राशि में गोचर धनु राशि के लिए सामाजिक दायरे, भविष्य की योजनाओं और सामूहिक प्रयासों से जुड़े क्षेत्रों को सक्रिय कर सकता है. इस दिन आप ऐसे लोगों के संपर्क में आ सकते हैं जिनके विचार और अनुभव आपके लिए प्रेरणादायक सिद्ध हों. नई संभावनाओं को पहचानने की क्षमता बढ़ेगी और लंबे समय से मन में चल रही किसी योजना को व्यावहारिक रूप देने का अवसर मिल सकता है.

करियर और व्यापार

समूह में कार्य करने पर अपेक्षाकृत बेहतर परिणाम प्राप्त होने की संभावना रहेगी. व्यावसायिक जीवन में सहयोग और नेटवर्किंग महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. नौकरीपेशा लोगों को टीम के साथ मिलकर काम करने पर सफलता मिल सकती है. किसी वरिष्ठ व्यक्ति का मार्गदर्शन आपको ऐसी दिशा दिखा सकता है जो भविष्य में लाभदायक साबित हो. व्यवसाय करने वाले जातकों को नए ग्राहकों, साझेदारों या पेशेवर संपर्कों से सकारात्मक संकेत प्राप्त हो सकते हैं.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में उत्साह और सकारात्मकता का वातावरण बना रह सकता है. किसी पारिवारिक कार्यक्रम या सामूहिक आयोजन में भाग लेने का अवसर प्राप्त हो सकता है. मित्रों के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा. प्रेम संबंधों में पारदर्शिता और विश्वास बढ़ सकता है. यदि किसी विषय को लेकर भ्रम की स्थिति थी, तो बातचीत के माध्यम से स्पष्टता आने की संभावना है. जीवनसाथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा सार्थक रह सकती.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक मामलों में लाभ के संकेत दिखाई देते हैं, विशेषकर उन लोगों के लिए जो लंबे समय से किसी परियोजना या निवेश पर कार्य कर रहे हैं. आय के अतिरिक्त स्रोतों पर विचार हो सकता है. हालांकि अत्यधिक आशावाद के कारण किसी योजना में बिना पर्याप्त जानकारी के धन लगाने से बचना उचित रहेगा. वित्तीय निर्णयों में व्यावहारिकता बनाए रखने से दीर्घकालिक लाभ मिल सकता है.

उपाय: भगवान विष्णु के मंदिर में पीले फल अर्पित करें. किसी विद्यार्थी को अध्ययन सामग्री दान करें.

शुभ रंग: पीला.

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