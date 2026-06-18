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Sagittarius Horoscope 22 June 2026: दशम भाव का चंद्रमा दिलाएगा कार्यक्षेत्र में बड़ी प्रसिद्धि और नया पदभार

Dhanu Rashifal: धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन अपने पेशेवर लक्ष्यों को प्राप्त करने का है. दशम भाव का मजबूत चंद्रमा आपके करियर की गाड़ी को रफ्तार देगा और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाएगा.

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Sagittarius Horoscope 22 June 2026: दशम भाव का चंद्रमा दिलाएगा कार्यक्षेत्र में बड़ी प्रसिद्धि और नया पदभार
धनु राशि: हल्दी की गांठ जेब में रखकर काम की शुरुआत करने से मिलेगी अभूतपूर्व सफलता

Sagittarius horoscope 22 June 2026 dhanu rashi: आज का दिन धनु राशि के लिए जिम्मेदारियों, कार्यप्रणाली और लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने वाला रहेगा. चंद्रमा कन्या राशि में आपके दशम भाव को सक्रिय कर रहा है, जिससे करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़े विषय प्रमुख रहेंगे. सुबह का समय कामकाज में गंभीरता लाने और लंबित कार्यों को गति देने के लिए उपयुक्त रहेगा. किसी वरिष्ठ व्यक्ति का मार्गदर्शन आपके लिए दिशा स्पष्ट कर सकता है.

करियर और व्यापार

नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर अपनी क्षमता सिद्ध करने का अवसर मिलेगा. मेहनत का प्रत्यक्ष परिणाम देखने को मिल सकता है. किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में आपकी भूमिका निर्णायक साबित होगी. कार्यस्थल पर किसी प्रकार का सम्मान भी प्राप्त हो सकता है. व्यवसाय से जुड़े जातकों को प्रबंधन और योजना पर ध्यान देना होगा, तभी लाभ की स्थिति मजबूत होगी.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में जिम्मेदारियों का दबाव महसूस हो सकता है, लेकिन सहयोग भी प्राप्त होगा. प्रेम संबंधों में गंभीरता बढ़ेगी और भविष्य को लेकर विचार स्पष्ट होंगे. कार्यस्थल की किसी भी परेशानी को घर तक लेकर न आएं अन्यथा घर का माहौल खराब हो सकता है. घर में काम-काज की बातों और तनाव से दूर रहें.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक मामलों में स्थिरता बनी रहेगी, लेकिन अचानक बड़े खर्च सामने आ सकते हैं. बजट नियंत्रण आज जरूरी रहेगा. निवेश संबंधी निर्णय सोच-समझकर लें. कोई पुराना रुका हुआ कार्य आगे बढ़ने की संभावना दिखा सकता है.

उपायः आज आज कार्यस्थल जाने से पहले जेब में एक छोटी हल्दी की गांठ रखें और दिन की शुरुआत ॐ बृं बृहस्पतये नमः का 9 बार जप करके करें.

शुभ रंगः गेरुआ (ऑरेंज-ब्राउन).

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ज्योतिषाचार्य अंशु पारीक
Astrologer
ज्योतिषाचार्य अंशु पारीक को ज्योतिष की प्रारंभिक शिक्षा अपने दादाजी स्वर्गीय ज्योतिषाचार्य रघुनाथ प्रसाद पारीक से मिली. इसके बाद उन्होंने पत्रकारिता म... और पढ़ें
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