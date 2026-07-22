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Sagittarius Aaj Ka Rashifal 22 July 2026: नई नौकरी में मिलेगी सफलता, सामाजिक क्षेत्र में बढ़ेगा मान-सम्मान

Dhanu Rashi Ka Rashifal: धनु राशि वालों के लिए आज एकादश भाव का चंद्रमा साझेदारी के व्यापार और वैवाहिक जीवन में खुशियां लाएगा. रुके हुए भुगतान मिलने से मन प्रसन्न रहेगा.

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Sagittarius Aaj Ka Rashifal 22 July 2026: नई नौकरी में मिलेगी सफलता, सामाजिक क्षेत्र में बढ़ेगा मान-सम्मान
धनु राशि: भगवान विष्णु की पूजा करने और गुरु मंत्र का जप करने से आर्थिक स्थिति होगी और अधिक मजबूत

Sagittarius Horoscope Today 22 July 2026, Dhanu Rashi Ka Rashifal: धनु राशि के लिए तुला राशि में चंद्रमा का गोचर एकादश भाव में रहेगा. एकादश भाव लाभ, आय, मित्रों, इच्छाओं की पूर्ति और सामाजिक संपर्कों का भाव माना जाता है. इस गोचर के प्रभाव से आपके लक्ष्य पूरे करने की दिशा में गति आएगी. नए लोगों से जुड़ाव और पुराने संबंधों से मिलने वाला सहयोग आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है. सामान्य जीवन में आपकी सक्रियता बढ़ेगी और कई रुके हुए कार्य दोबारा गति पकड़ सकते हैं. मन में नई उम्मीदें जागेंगी और भविष्य को लेकर सकारात्मक सोच बनेगी. सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने से सम्मान और पहचान बढ़ सकती है. संतान पक्ष में उत्साहजनक स्थिति बनी रहेगी. बच्चों की उपलब्धियां आपको प्रसन्नता देंगी और उनके साथ किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो सकती है. संतान के सपनों को पूरा करने में आपका सहयोग महत्वपूर्ण रहेगा. विद्यार्थियों को मित्रों और शिक्षकों का सहयोग मिलेगा.

करियर और व्यापार

व्यापार में विस्तार की योजनाएं सफल हो सकती हैं. नए ग्राहकों से संपर्क बढ़ेगा और पुराने सौदों से लाभ मिलने की संभावना है. नौकरी में सहकर्मियों के सहयोग से कठिन कार्य भी पूरे हो सकते हैं.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में खुशियों का वातावरण रहेगा. मित्रों व रिश्तेदारों से मुलाकात हो सकती है. परिवार के साथ समारोह या शुभ आयोजन में शामिल होने का अवसर मिलेगा. प्रेम संबंधों में सकारात्मक बदलाव आएंगे.

स्वास्थ्य और धन

धन के मामले में लाभ के अवसर सामने आ सकते हैं. आय बढ़ाने के नए रास्ते खोजने में सफलता मिलेगी. हालांकि अधिक लाभ की इच्छा में जोखिम भरे फैसले लेने से बचना उचित रहेगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय अच्छा रहेगा. फिर भी अधिक व्यस्तता के कारण थकान महसूस हो सकती.

उपाय भगवान विष्णु की पूजा करें, पीली वस्तुओं का दान करें और गुरुजनों का सम्मान करें.

शुभ रंग पीला और सुनहरा.

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