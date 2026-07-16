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Dhanu Horoscope 16 July 2026: सुबह भावनात्मक उलझन और शाम के बाद बढ़ेगा आत्मबल व दिशा की भावना

Dhanu Rashifal: धनु राशि के जातकों के लिए आज चंद्रमा का कर्क से सिंह राशि में क्रमिक परिवर्तन दिनभर बदलती मानसिक स्थिति और अंततः उत्साह में वृद्धि लाएगा.

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Dhanu Horoscope 16 July 2026: सुबह भावनात्मक उलझन और शाम के बाद बढ़ेगा आत्मबल व दिशा की भावना
धनु राशि: केले के वृक्ष में जल चढ़ाकर परिक्रमा करने और गुरु मंत्र जपने से मिलेगी मानसिक स्पष्टता

Sagittarius horoscope 16 july 2026 dhanu rashi:आज चंद्रमा का कर्क से सिंह राशि में क्रमिक परिवर्तन धनु राशि के लिए दिनभर बदलती मानसिक स्थिति और अंततः उत्साह में वृद्धि का संकेत दे रहा है. सुबह के समय विचारों में थोड़ी अस्थिरता या भावनात्मक उलझन महसूस हो सकती है, जिससे किसी निर्णय को लेकर धीमापन आ सकता है. जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ेगा और विशेषकर शाम के बाद, आपके भीतर स्पष्टता, आत्मबल और दिशा की भावना मजबूत होगी. यह बदलाव आपके कार्यों को अधिक प्रभावशाली ढंग से आगे बढ़ाने में सहायक रहेगा.

करियर और व्यापार

कार्यस्थल पर दिन की शुरुआत कुछ धीमी गति से हो सकती है, जहां योजनाओं को अंतिम रूप देने में समय लग सकता है. किसी पुराने कार्य को पुनः देखने की आवश्यकता पड़ सकती है. शाम के बाद परिस्थितियाँ आपके पक्ष में बेहतर होती दिखाई देंगी और आप अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत कर पाएंगे. नौकरीपेशा लोगों को किसी वरिष्ठ से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल सकती है. व्यापार से जुड़े जातकों के लिए दिन का उत्तरार्ध अधिक लाभकारी रहेगा, विशेषकर उन मामलों में जहाँ संवाद और प्रस्तुति महत्वपूर्ण हो.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक स्थिति में दिन संतुलित रहेगा. सुबह के समय कुछ अनियोजित खर्च सामने आ सकते हैं, लेकिन शाम को किसी लाभ या नए अवसर की संभावना बन सकती है. किसी रुके हुए धन की प्राप्ति से मन को राहत मिलेगी. वित्तीय मामलों में जल्दबाजी से बचना और योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ना उचित रहेगा.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में सुबह के समय थोड़ी व्यस्तता या औपचारिकता महसूस हो सकती है, लेकिन बाद में वातावरण अधिक सहज और सकारात्मक हो जाएगा. किसी महत्वपूर्ण बातचीत के माध्यम से संबंधों में सुधार संभव है. जीवनसाथी के साथ विचारों का आदान-प्रदान बढ़ेगा और आपसी समझ मजबूत होगी. मित्रों से संपर्क बढ़ने से मानसिक प्रसन्नता मिलेगी.

उपाय: केले के वृक्ष में जल चढ़ाएं और उसकी परिक्रमा करें. ॐ बृहस्पतये नमः मंत्र का 108 बार जप करें.

शुभ रंग: पीला और सुनहरा.

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