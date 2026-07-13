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Dhanu Horoscope 13 July 2026: नई नौकरी के प्रयास होंगे सफल, सामाजिक क्षेत्र में बढ़ेगा मान-सम्मान

Dhanu Rashifal: धनु राशि वालों के लिए आज सप्तम भाव का चंद्रमा साझेदारी के व्यापार और वैवाहिक जीवन में खुशियां लाएगा. रुके हुए भुगतान मिलने से मन प्रसन्न रहेगा.

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Dhanu Horoscope 13 July 2026: नई नौकरी के प्रयास होंगे सफल, सामाजिक क्षेत्र में बढ़ेगा मान-सम्मान
धनु राशि: विष्णु जी को पीले फूल चढ़ाने और गुरु मंत्र का जप करने से आर्थिक स्थिति होगी और अधिक मजबूत

Sagittarius Horoscope Today 13 July 2026, Dhanu Rashi Ka Rashifal: आज चंद्रमा का मिथुन राशि में गोचर धनु राशि के जातकों के लिए साझेदारी, संबंधों और महत्वपूर्ण समझौतों के क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन लेकर आ सकता है. अपने अनुभव और व्यवहार कुशलता के कारण आप कठिन परिस्थितियों को भी सहजता से संभालने में सफल रहेंगे. सामाजिक क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है.

करियर और व्यापार

कार्यक्षेत्र में सहयोगियों के साथ तालमेल बेहतर रहेगा. यदि किसी नई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो अनुकूल समाचार मिलने की संभावना बन रही है. व्यवसाय करने वाले जातकों को नए साझेदारों या ग्राहकों के साथ लाभदायक समझौते करने का अवसर मिल सकता है. किसी पुराने संपर्क से लाभ होगा.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बना रहेगा. घर के सदस्यों के साथ समय बिताने से रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी. जीवनसाथी का सहयोग आपके मनोबल को मजबूत करेगा तथा दोनों मिलकर भविष्य से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं. अविवाहित जातकों के लिए विवाह संबंधी बातचीत आगे बढ़ सकती है.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक मामलों में संतुलित प्रगति के संकेत हैं. आय में स्थिरता बनी रहेगी और रुके हुए भुगतान मिलने की संभावना भी बन सकती है. अधिक काम के कारण मानसिक थकान महसूस हो सकती है, इसलिए पर्याप्त आराम और हल्का व्यायाम आपके लिए लाभकारी रहेगा. खान-पान में संतुलन रखें.

उपाय: भगवान विष्णु को पीले पुष्प और चने की दाल अर्पित करें. प्रतिदिन ॐ बृं बृहस्पतये नमः मंत्र का 108 बार जप करें. जरूरतमंदों को पीली वस्तुओं का दान करें.

शुभ रंग: पीला.

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