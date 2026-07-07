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Cancer Horoscope 7 July 2026: अतिरिक्त आय के स्रोत से मजबूत होगी आर्थिक स्थिति और दांपत्य में बढ़ेगा प्रेम

कर्क राशि वालों के लिए आज भाग्य स्थान का चंद्रमा सकारात्मक परिवर्तन लेकर आ रहा है. धार्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी और अटका हुआ धन वापस मिलेगा.

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Cancer Horoscope 7 July 2026: अतिरिक्त आय के स्रोत से मजबूत होगी आर्थिक स्थिति और दांपत्य में बढ़ेगा प्रेम
कर्क राशि: विष्णु-लक्ष्मी जी की पूजा करने और चने की दाल का दान करने से घर में आएगी सुख-समृद्धि

Cancer horoscope 7 July 2026 kark rashi: आज चंद्रमा का मीन राशि में गोचर कर्क राशि के लिए भाग्य, ज्ञान और सकारात्मक परिवर्तन के संकेत लेकर आएगा. इस दिन आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और कई रुके हुए कार्य आगे बढ़ने लगेंगे. यदि लंबे समय से किसी महत्वपूर्ण योजना पर कार्य कर रहे हैं, तो उसमें सफलता मिलने की संभावना बनेगी.

करियर और व्यापार

नौकरीपेशा लोगों के लिए वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा और आपकी कार्यशैली की सराहना की जा सकती है. नई जिम्मेदारी मिलने से उन्नति के रास्ते खुलेंगे. व्यापारियों के लिए दिन लाभदायक रह सकता है. नए संपर्क भविष्य में बड़े अवसर प्रदान कर सकते हैं. यदि किसी नए व्यवसाय की योजना बना रहे हैं तो सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा. घर में धार्मिक या मांगलिक गतिविधियों की चर्चा हो सकती है. माता-पिता का आशीर्वाद आपके आत्मबल को बढ़ाएगा. दांपत्य जीवन में प्रेम और समझदारी बढ़ेगी. जीवनसाथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर सार्थक बातचीत हो सकती है. प्रेम संबंधों में भी मधुरता बनी रहेगी.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक मामलों में संतुलन बना रहेगा. रुका हुआ धन वापस मिलने या अतिरिक्त आय का कोई नया स्रोत मिलने की संभावना है. स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन सामान्य रहेगा, लेकिन बदलते मौसम के कारण सर्दी, एलर्जी या पाचन संबंधी छोटी परेशानियों से बचाव करना आवश्यक होगा. नियमित व्यायाम करें.

उपाय: भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें. ॐ नमो नारायणाय मंत्र का 108 बार जप करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पीले फल, चने की दाल या हल्दी का दान करें.

शुभ रंग: पीला.

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