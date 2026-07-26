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Pisces Aaj Ka Rashifal 26 July 2026: भाग्य देगा पूरा साथ, करियर में मिलेगी बड़ी सफलता

Meen Rashi: आज भाग्य और मेहनत का संतुलन करियर में सफलता दिलाएगा. नौकरी और व्यापार में प्रगति के नए अवसर मिलेंगे. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तथा परिवार और गुरुजनों का सहयोग आत्मविश्वास बढ़ाएगा.

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Pisces Aaj Ka Rashifal 26 July 2026: भाग्य देगा पूरा साथ, करियर में मिलेगी बड़ी सफलता
Meen Rashi

Pisces Horoscope Today 26 July 2026, Meen Rashi Ka Rashifal: आज चंद्रमा सुबह 7:30 बजे तक आपकी राशि से नवम भाव में वृश्चिक राशि में रहेंगे और इसके बाद दशम भाव में धनु राशि में प्रवेश करेंगे. प्रारंभिक समय में भाग्य, ज्ञान, धर्म और उच्च शिक्षा से जुड़े विषयों पर ध्यान रहेगा, वहीं बाद का समय करियर, कार्यक्षेत्र और सामाजिक प्रतिष्ठा को मजबूत करने वाला रहेगा. आज अनुभव और मेहनत का संतुलन आपको आगे बढ़ाने में सहायक होगा.

करियर और व्यापार

कार्यस्थल पर आपकी जिम्मेदारी बढ़ सकती है. किसी महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने का अवसर मिलेगा, जिसमें आपकी क्षमता दिखाई देगी. नौकरी में वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन प्राप्त होगा. व्यापार करने वाले जातकों को विस्तार की योजनाओं पर काम करने का मौका मिल सकता है. दूर स्थानों से जुड़े कार्यों में लाभ के संकेत हैं. आपकी निर्णय क्षमता आज कई मामलों में सफलता दिला सकती है.

धन और परिवार

आर्थिक पक्ष मजबूत होने की संभावना है. काम से जुड़े लाभ मिलने के योग बन रहे हैं. भविष्य की योजनाओं के लिए धन प्रबंधन करना फायदेमंद रहेगा. यदि किसी संपत्ति, व्यवसाय या शिक्षा से संबंधित खर्च की योजना है तो उचित रणनीति बनाकर आगे बढ़ें. अचानक मिलने वाले अवसरों का लाभ उठाने के लिए तैयार रहें. परिवार में सम्मान और सहयोग का वातावरण रहेगा. माता-पिता या गुरु समान व्यक्ति का आशीर्वाद आपके लिए प्रेरणादायक रहेगा. जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता आएगी. परिवार के साथ किसी धार्मिक या सामाजिक गतिविधि में शामिल होने का अवसर मिल सकता है. प्रेम संबंधों में विश्वास और अपनापन बढ़ेगा.

स्वास्थ्य और उपाय

आध्यात्मिक विषयों में रुचि बढ़ सकती है. किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह भविष्य के लिए मार्गदर्शन देगी.

उपाय: भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित कर पूजा करें. किसी धार्मिक स्थान पर दीपदान करें.

शुभ रंग: सुनहरा. 

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