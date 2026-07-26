Aquarius Aaj Ka Rashifal 26 July 2026: करियर में मिलेगी सफलता, नए संपर्कों से होगा धन लाभ

Aquarius Horoscope Today 26 July 2026, Kumbh Rashi Ka Rashifal: आज चंद्रमा सुबह 7:30 बजे तक आपकी राशि से दशम भाव में वृश्चिक राशि में रहेंगे. इसके बाद एकादश भाव में धनु राशि में प्रवेश करेंगे. दिन के पहले हिस्से में कर्मक्षेत्र, जिम्मेदारियां और प्रतिष्ठा से जुड़े विषय सक्रिय रहेंगे, जबकि बाद का समय लाभ, मित्रों, संपर्कों और इच्छाओं की पूर्ति के संकेत लेकर आएगा. आज मेहनत और सही लोगों से जुड़ाव आपके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

करियर और व्यापार

कार्यक्षेत्र में सुबह के समय कार्यभार अधिक रह सकता है. किसी महत्वपूर्ण निर्णय या जिम्मेदारी को लेकर सावधानी से कदम उठाना होगा. आपकी कार्यकुशलता और अनुभव का लाभ मिलेगा. दोपहर बाद नए संपर्कों से लाभ मिलने की संभावना बढ़ेगी. नौकरी करने वाले जातकों को सहकर्मियों और अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा. व्यापारियों के लिए नए ग्राहक जोड़ने और पुराने संबंधों को मजबूत करने का समय अनुकूल है. सामाजिक क्षेत्र में आपकी पहचान बढ़ सकती है.

धन और परिवार

आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत दिखाई दे रहे हैं. आय के अतिरिक्त साधनों पर विचार किया जा सकता है. पुराने प्रयासों का लाभ मिलने से मन प्रसन्न होगा. यदि कोई बड़ा निवेश करने की योजना है तो विशेषज्ञ की सलाह लेना उचित रहेगा. मित्रों या परिचितों के माध्यम से आर्थिक अवसर प्राप्त हो सकते हैं. परिवार में सहयोग और सामंजस्य बना रहेगा. परिवार के किसी सदस्य की उपलब्धि से खुशी का वातावरण बनेगा. सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर मिल सकता है.

स्वास्थ्य और उपाय

विद्यार्थियों के लिए समूह में पढ़ाई या किसी अनुभवी व्यक्ति से मार्गदर्शन लेने से लाभ मिलेगा. रचनात्मक सोच से नए रास्ते खुल सकते हैं. स्वास्थ्य की दृष्टि से काम के बीच आराम करना जरूरी होगा. अधिक मानसिक दबाव लेने से बचें.

उपाय: मित्रों और सहयोगियों के साथ विनम्र व्यवहार रखें, इससे संबंध मजबूत होंगे.

शुभ रंग: नीला.

