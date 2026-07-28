Capricorn Aaj Ka Rashifal 28 July 2026: आत्मविश्वास बढ़ेगा, करियर में मिलेगी सफलता और सम्मान

Capricorn Horoscope Today 28 July 2026, Makar Rashi Ka Rashifal: आज चंद्रमा का गोचर पहले धनु और फिर रात्रि लगभग 8 बजे के बाद आपकी अपनी राशि मकर में होने से आपके लिए दिन का दूसरा भाग विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहेगा. दिन की शुरुआत में आप थोड़ा शांत और आत्ममंथन की स्थिति में रह सकते हैं. आप अपने पिछले निर्णयों और अनुभवों पर विचार करेंगे और आने वाले समय के लिए योजनाएं बनाने की कोशिश करेंगे. सुबह के समय आपको एकांत में रहकर अपने विचारों को व्यवस्थित करने का अवसर मिल सकता है.

करियर और व्यापार

यह समय आपको अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने और मानसिक स्पष्टता प्राप्त करने में मदद करेगा. जैसे-जैसे शाम का समय आएगा, आपके अंदर आत्मविश्वास और सक्रियता बढ़ने लगेगी. आप अपने कार्यों को लेकर अधिक दृढ़ निश्चयी हो जाएंगे और अपनी जिम्मेदारियों को पूरी गंभीरता से निभाने के लिए तैयार रहेंगे. कार्यक्षेत्र में यह समय आपके लिए सकारात्मक परिणाम देने वाला हो सकता है. नौकरी करने वाले लोगों को अपने प्रयासों का फल मिल सकता है और वरिष्ठों से सराहना भी प्राप्त हो सकती है. व्यापारियों के लिए यह समय नए निर्णय लेने और योजनाओं को आगे बढ़ाने का है. आपकी मेहनत और अनुशासन आपको सफलता की ओर ले जा सकते हैं.

धन और परिवार

पारिवारिक जीवन में आपको संतुलन बनाए रखना होगा. दिन के पहले भाग में आप थोड़ा अलग-थलग महसूस कर सकते हैं, लेकिन शाम के बाद परिवार के साथ आपका जुड़ाव बढ़ेगा. प्रेम संबंधों में स्थिरता आएगी और आप अपने साथी के साथ भविष्य को लेकर गंभीर चर्चा कर सकते हैं.

स्वास्थ्य और उपाय

स्वास्थ्य के मामले में दिनचर्या को संतुलित रखें और पर्याप्त विश्राम करें.

उपाय: शनिदेव को सरसों के तेल का दीपक जलाएं. ॐ शं शनैश्चराय नमः मंत्र का जप करें.

शुभ रंग: नीला.