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Libra Aaj Ka Rashifal 26 July 2026: संपर्कों से मिलेगा लाभ, करियर और व्यापार में खुलेंगे नए अवसर

Tula Rashi: आज संवाद क्षमता और नए संपर्क सफलता दिला सकते हैं. करियर और व्यापार में विस्तार के अवसर मिलेंगे. आर्थिक मामलों में समझदारी से लिए गए फैसले लाभ देंगे और परिवार का सहयोग मनोबल बढ़ाएगा.

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Libra Aaj Ka Rashifal 26 July 2026: संपर्कों से मिलेगा लाभ, करियर और व्यापार में खुलेंगे नए अवसर
Tula Rashi

Libra Horoscope Today 26 July, Tula Rashi Ka Rashifal: आज चंद्रमा सुबह 7:30 बजे तक आपकी राशि से द्वितीय भाव में वृश्चिक राशि में रहेंगे और इसके बाद तृतीय भाव में धनु राशि में प्रवेश करेंगे. दिन के आरंभ में धन, परिवार और वाणी से जुड़े विषय महत्वपूर्ण रहेंगे, जबकि बाद का समय साहस, संपर्कों और नए प्रयासों को बढ़ावा देगा. आज आपके शब्द और निर्णय दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, इसलिए सोच-समझकर बातचीत करना लाभकारी रहेगा.

करियर और व्यापार

कार्यक्षेत्र में आपकी संवाद क्षमता आपको आगे बढ़ाने में सहायक होगी. सुबह के समय किसी आर्थिक या पारिवारिक विषय से जुड़े काम पूरे हो सकते हैं. दोपहर बाद नए लोगों से मिलने, अपनी योजनाएं साझा करने और कार्य विस्तार के लिए समय अनुकूल रहेगा. नौकरीपेशा लोगों को सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा. व्यापारियों के लिए प्रचार-प्रसार, संपर्क बढ़ाने और नई संभावनाओं पर काम करने का अवसर मिलेगा.

धन और परिवार

आर्थिक मामलों में सावधानी के साथ आगे बढ़ना उचित होगा. परिवार की आवश्यकताओं पर धन खर्च हो सकता है, लेकिन सही योजना के साथ स्थिति संभली रहेगी. किसी पुराने निवेश या बचत योजना से जुड़ी जानकारी प्राप्त हो सकती है. धन के लेन-देन में स्पष्टता बनाए रखें और बिना जांच के किसी पर भरोसा न करें. पारिवारिक जीवन में प्रेम और अपनापन बना रहेगा. आपकी मधुर वाणी रिश्तों को मजबूत करने में मदद करेगी.

स्वास्थ्य और उपाय

विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ेगी. स्वास्थ्य की दृष्टि से अधिक मसालेदार भोजन से बचें और शरीर को पर्याप्त आराम दें.

 उपाय: मां लक्ष्मी को सुगंधित पुष्प अर्पित कर समृद्धि की प्रार्थना करें. किसी जरूरतमंद को मीठा भोजन खिलाएं.

शुभ रंग: आसमानी.
 

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