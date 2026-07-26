Sagittarius Aaj Ka Rashifal 26 July 2026: करियर में मिलेगी नई जिम्मेदारी, आय बढ़ाने के बनेंगे नए अवसर

Sagittarius Horoscope Today 26 July 2026, Dhanu Rashi Ka Rashifal: आज चंद्रमा सुबह 7:30 बजे तक आपकी राशि से प्रथम भाव में वृश्चिक राशि में रहेंगे और इसके बाद आपकी ही राशि अर्थात प्रथम भाव में धनु राशि में गोचर करेंगे. आज चंद्रमा का प्रभाव आपके व्यक्तित्व, सोच और निर्णय क्षमता पर विशेष रूप से दिखाई देगा. दिन की शुरुआत आत्ममंथन और योजनाओं को व्यवस्थित करने में बीत सकती है, वहीं बाद का समय आत्मविश्वास बढ़ाने और नए कार्यों की शुरुआत के लिए प्रेरणादायक रहेगा.

करियर और व्यापार

कार्यक्षेत्र में आपकी सक्रियता और सीखने की इच्छा आपको आगे बढ़ाएगी. नौकरी में कोई नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है, जिसमें आपकी योग्यता का प्रदर्शन होगा. अधिकारियों के साथ संवाद करते समय अपने विचार स्पष्ट रखें. व्यापार से जुड़े लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं, विशेषकर ऐसे कार्यों में जिनमें यात्रा, संपर्क या नए बाजारों से जुड़ाव हो. अपनी योजनाओं को व्यवस्थित तरीके से लागू करने से बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे.

धन और परिवार

आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत मिल सकते हैं. आय के नए साधनों पर विचार करने का अवसर मिलेगा. किसी पुराने आर्थिक मामले में राहत मिलने की संभावना है. हालांकि उत्साह में आकर अनावश्यक खर्च करने से बचें. भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बचत की योजना बनाना लाभकारी रहेगा. घर के सदस्यों के साथ खुले मन से बातचीत करने से संबंधों में मजबूती आएगी.

स्वास्थ्य और उपाय

विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा या किसी नए कौशल को सीखने में सफलता मिल सकती है. सकारात्मक सोच और नियमित व्यायाम से लाभ मिलेगा.

उपाय: भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित कर पूजा करें. मंदिर में चने की दाल या पीली वस्तु का दान करें.

शुभ रंग: पीला.

