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Aries Horoscope 7 July 2026: वरिष्ठ अधिकारियों के सहयोग से पूरे होंगे कार्य और भविष्य के लिए बढ़ेगी बचत

मेष राशि वालों के लिए आज चंद्रमा का मीन राशि में गोचर आत्ममंथन और मानसिक शांति का अवसर लाएगा. जल्दबाजी से बचकर धैर्यपूर्वक फैसले लेना हितकर रहेगा.

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Aries Horoscope 7 July 2026: वरिष्ठ अधिकारियों के सहयोग से पूरे होंगे कार्य और भविष्य के लिए बढ़ेगी बचत
मेष राशि: भगवान शिव को जल अर्पित करने और जरूरतमंद को सफेद वस्त्र दान करने से दूर होगा मानसिक तनाव

Aries horoscope 7 July 2026 mesh rashi: आज चंद्रमा का मीन राशि में गोचर आपके लिए आत्ममंथन, मानसिक शांति और भविष्य की योजनाओं पर गंभीरता से विचार करने का अवसर लेकर आएगा. इस दिन जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने के बजाय परिस्थितियों का धैर्यपूर्वक आकलन करना अधिक लाभकारी रहेगा. कार्यक्षेत्र में कुछ जिम्मेदारियाँ अचानक बढ़ सकती हैं, लेकिन आपकी मेहनत और अनुभव आपको हर चुनौती का समाधान खोजने में सहायता देंगे.

करियर और व्यापार

वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलने की संभावना है, वहीं सहकर्मियों के साथ मधुर व्यवहार बनाए रखने से वातावरण सकारात्मक रहेगा. व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह समय पुराने ग्राहकों से दोबारा लाभ मिलने का संकेत देता है. यदि किसी नई योजना पर लंबे समय से विचार कर रहे हैं तो पहले उसकी पूरी जानकारी अवश्य प्राप्त करें.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में आप अपनों की भावनाओं को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे. परिवार के किसी सदस्य की सलाह भविष्य में उपयोगी सिद्ध हो सकती है. दांपत्य जीवन में विश्वास और सहयोग बढ़ेगा. प्रेम संबंधों में जल्दबाजी या संदेह से बचें, क्योंकि शांत संवाद से हर गलतफहमी दूर हो सकती है.

 

आर्थिक पक्ष सामान्य से बेहतर रह सकता है. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखने से भविष्य के लिए बचत करना आसान होगा. किसी रुकी हुई धनराशि की प्राप्ति भी संभव है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. स्वास्थ्य के मामले में मानसिक थकान या नींद की कमी महसूस हो सकती है. ध्यान, प्राणायाम या कुछ समय प्रकृति के बीच बिताने से मन को शांति मिलेगी.

उपाय: सुबह स्नान के बाद भगवान शिव को जल अर्पित करें. ॐ नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करें. जरूरतमंद व्यक्ति को सफेद वस्त्र, चावल या दूध का दान करना भी शुभ रहेगा.

शुभ रंग: लाल.

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