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Scorpio Horoscope 7 July 2026: व्यापार विस्तार की योजनाएं होंगी सफल और प्रेम जीवन में बनी रहेगी मधुरता

वृश्चिक राशि वालों के लिए आज 10 बजे के बाद का समय रचनात्मक कार्यों, संतान सुख और नए व्यापारिक निवेश से शानदार लाभ प्राप्ति के उत्तम योग बना रहा है.

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Scorpio Horoscope 7 July 2026: व्यापार विस्तार की योजनाएं होंगी सफल और प्रेम जीवन में बनी रहेगी मधुरता
वृश्चिक राशि: हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाने और लाल मसूर दान करने से आत्मविश्वास बढ़ेगा

Scorpio horoscope 7 July 2026 vrishchik rashi: आज चंद्रमा का मीन राशि में गोचर वृश्चिक राशि के लिए रचनात्मकता, आत्मविश्वास... और सफलता के नए अवसर लेकर आएगा. इस दिन आपकी प्रतिभा खुलकर सामने आएगी और कई ऐसे कार्य पूरे हो सकते हैं जिनका लंबे समय से इंतजार था. नौकरी में अपनी कार्यशैली के कारण प्रशंसा मिलने की संभावना है.

करियर और व्यापार

यदि किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो उसका सकारात्मक परिणाम सामने आ सकता है. वरिष्ठ अधिकारियों का विश्वास बढ़ेगा. व्यापार करने वाले जातकों के लिए दिन लाभदायक रहने के संकेत हैं. नए ग्राहकों से संपर्क बनेगा और पुराने निवेश से अच्छा लाभ मिल सकता है. यदि किसी नए व्यापारिक विस्तार की योजना बना रहे हैं तो समय अनुकूल है.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में खुशियों का वातावरण रहेगा. घर के सदस्यों के साथ समय बिताने से संबंध और मजबूत होंगे. संतान पक्ष से कोई सुखद समाचार मिलने की संभावना है. विवाहित जातकों के लिए जीवनसाथी का सहयोग हर कदम पर मिलेगा. प्रेम संबंधों में भी मधुरता बनी रहेगी तथा भविष्य को लेकर सकारात्मक चर्चा हो सकती है.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आय के नए स्रोत बनने की संभावना है. हालांकि बड़े वित्तीय निर्णय लेते समय पूरी जानकारी प्राप्त करना आवश्यक रहेगा. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखने से बचत बढ़ेगी. स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन अनुकूल रहेगा. नियमित योग, प्राणायाम और हल्का व्यायाम शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होगा.

उपाय: भगवान Hanuman के समक्ष चमेली के तेल का दीपक जलाएं. ॐ हनुमते नमः मंत्र का 108 बार जप करें. लाल मसूर की दाल या गुड़ का दान करना शुभ फलदायी रहेगा.

शुभ रंग: लाल.

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