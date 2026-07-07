Libra Horoscope 7 July 2026: रुके हुए धन की प्राप्ति से मन रहेगा प्रसन्न और जीवनसाथी के सहयोग से कम होगी चिंता

Libra horoscope 7 July 2026 tula rashi: आज चंद्रमा का मीन राशि में गोचर तुला राशि के लिए कार्यक्षेत्र, स्वास्थ्य और दैनिक जीवन में संतुलन बनाने का संदेश लेकर आएगा. इस दिन आपकी कार्यक्षमता बढ़ेगी और लंबे समय से लंबित कार्यों को पूरा करने का अवसर मिलेगा. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन सकारात्मक रह सकता है.

करियर और व्यापार

वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा और आपकी मेहनत की सराहना होने के संकेत हैं. कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखने से सफलता के नए रास्ते खुलेंगे. व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह समय योजनाओं को व्यवस्थित करने और नए अवसरों पर ध्यान देने का है. पुराने ग्राहकों से लाभ मिलने की संभावना है.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में सुखद वातावरण बना रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने से रिश्तों में मधुरता आएगी. घर के किसी बड़े सदस्य की सलाह आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी का सहयोग मन को संतोष देगा. प्रेम संबंधों में पारदर्शिता और विश्वास बनाए रखें.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रह सकती. रुका हुआ धन मिलने की संभावना बनेगी, लेकिन अनावश्यक खर्चों से बचना आवश्यक होगा. बजट बनाकर चलने से आर्थिक संतुलन मजबूत रहेगा. स्वास्थ्य के मामले में अधिक काम के कारण थकान महसूस हो सकती है. समय पर भोजन करें और पर्याप्त पानी पिएं.

उपाय: माता लक्ष्मी की पूजा करें और ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः मंत्र का 108 बार जप करें. किसी जरूरतमंद को सफेद मिठाई या चावल का दान करना शुभ रहेगा.

शुभ रंग: सफेद.