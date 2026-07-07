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Leo Horoscope 7 July 2026: व्यापारिक समझौतों में सतर्कता से टलेगा बड़ा नुकसान और दांपत्य में बढ़ेगा विश्वास

सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन आर्थिक प्रबंधन और सूझबूझ से फैसले लेने का है. अष्टम चंद्रमा पुराने निवेश से शानदार लाभ के योग बना रहा है.

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Leo Horoscope 7 July 2026: व्यापारिक समझौतों में सतर्कता से टलेगा बड़ा नुकसान और दांपत्य में बढ़ेगा विश्वास
सिंह राशि: सूर्यदेव को तांबे के लोटे से जल देने और गुड़ का दान करने से मान-सम्मान में होगी वृद्धि

Leo horoscope 7 July 2026 singh rashi: आज चंद्रमा का मीन राशि में गोचर सिंह राशि के लिए परिवर्तन, आर्थिक प्रबंधन, आत्मविश्वास को संतुलित रखने का संकेत दे रहा है. इस दिन परिस्थितियां आपको कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर सकती हैं. कार्यक्षेत्र में आपकी योग्यता और नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी.

करियर और व्यापार

वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बेहतर तालमेल आपको नई जिम्मेदारियां और भविष्य में उन्नति के अवसर दिला सकता है. सहकर्मियों के साथ सहयोगात्मक व्यवहार रखने से कार्य समय पर पूरे होंगे. व्यापार करने वाले जातकों के लिए दिन धीरे-धीरे लाभ देने वाला साबित हो सकता है. पुराने निवेश से अच्छा प्रतिफल मिलने की संभावना है. नए व्यापारिक समझौते करते समय दस्तावेजों की जांच जरूर करें.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बना रहेगा. घर के किसी बड़े सदस्य का मार्गदर्शन आपके लिए प्रेरणादायक सिद्ध हो सकता है. परिवार के साथ समय बिताने से रिश्तों में मधुरता आएगी. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी का सहयोग मनोबल बढ़ाएगा. प्रेम संबंधों में भावनात्मक निकटता बढ़ सकती है, अहंकार से बचें.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक मामलों में संतुलित दृष्टिकोण अपनाने से भविष्य की योजनाओं को मजबूती मिलेगी. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखने से बचत बढ़ेगी. स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन सामान्य रहेगा, लेकिन थकान और तनाव से बचने के लिए पर्याप्त विश्राम लेना आवश्यक होगा. ध्यान और प्राणायाम करने से मानसिक शांति प्राप्त होगी.

उपाय: सूर्यदेव को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें और ॐ घृणि सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार जप करें. गेहूं या गुड़ का दान करना भी शुभ फलदायी रहेगा.

शुभ रंग: सुनहरा (गोल्डन).

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