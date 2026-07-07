Gemini Horoscope 7 July 2026: नए सौदों से व्यापारियों को होगा भारी धन लाभ और जीवनसाथी का मिलेगा पूरा सहयोग

Gemini horoscope 7 July 2026 mithun rashi: आज चंद्रमा का मीन राशि में गोचर मिथुन राशि के लिए कार्यक्षेत्र, प्रतिष्ठा और जिम्मेदारियों के मामलों में विशेष प्रभाव लेकर आएगा. इस दिन आपके सामने कुछ ऐसे अवसर आ सकते हैं जो भविष्य की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. कार्यस्थल पर आपकी मेहनत और व्यावहारिक सोच की सराहना होगी.

करियर और व्यापार

यदि लंबे समय से पदोन्नति, नई जिम्मेदारी या महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. व्यापार करने वाले जातकों के लिए दिन नई संभावनाओं से भरा रहेगा. नए ग्राहकों से संपर्क बढ़ेगा और पुराने सौदों से लाभ मिलने की संभावना बनेगी. साझेदारी में काम करने वालों को पारदर्शिता बनाए रखनी चाहिए.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में संतुलन बना रहेगा. घर के बड़े सदस्यों का मार्गदर्शन किसी महत्वपूर्ण निर्णय में सहायक सिद्ध होगा. भाई-बहनों के साथ संबंध मधुर रहेंगे. विवाहित जातकों को जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे कई रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं. प्रेम संबंधों में विवाद करने के बजाय खुलकर बातचीत करना बेहतर रहेगा.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में बेहतर रह सकती है. आय के साथ-साथ खर्च भी बढ़ सकते हैं, इसलिए अनावश्यक खरीदारी से बचें. स्वास्थ्य के मामले में अत्यधिक काम का दबाव थकान का कारण बन सकता है. समय पर भोजन करें और पर्याप्त पानी पीते रहें. वाहन चलाते समय सावधानी रखें.

उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें. ॐ गं गणपतये नमः मंत्र का 108 बार जप करें. विद्यार्थियों या जरूरतमंद बच्चों को हरी मूंग या लेखन सामग्री का दान करना शुभ रहेगा.

शुभ रंग: हरा.