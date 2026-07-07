विज्ञापन
विशेष लिंक

Pisces Horoscope 7 July 2026: अतिरिक्त आय के स्रोत होने से मजबूत होगा आर्थिक पक्ष और घर में रहेगा खुशियों का माहौल

मीन राशि के जातकों के लिए आज चंद्रमा का उनकी ही राशि में गोचर व्यक्तित्व में निखार, अद्भुत आत्मविश्वास और करियर में शानदार सफलता के द्वार खोलेगा.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
Pisces Horoscope 7 July 2026: अतिरिक्त आय के स्रोत होने से मजबूत होगा आर्थिक पक्ष और घर में रहेगा खुशियों का माहौल
मीन राशि: गुरुवार को मंदिर में चने की दाल दान करने और विष्णु जी को पीले फूल चढ़ाने से भाग्य का पूरा साथ मिलेगा

Pisces horoscope 7 July 2026 meen rashi: आज चंद्रमा का आपकी ही राशि में गोचर मीन राशि के लिए आत्मविश्वास, नई शुरुआत और व्यक्तिगत उपलब्धियों का संकेत लेकर आया है. इस दिन आपके व्यक्तित्व का प्रभाव आसपास के लोगों पर स्पष्ट दिखाई देगा. लंबे समय से रुके हुए कार्यों में गति आने की संभावना है और मन में नए उत्साह का संचार होगा.

करियर और व्यापार

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह समय अपनी योग्यता प्रदर्शित करने का रहेगा. किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में आपकी भूमिका सराहनीय रह सकती है. वरिष्ठ अधिकारियों का विश्वास प्राप्त होगा. व्यापार करने वाले जातकों के लिए दिन लाभदायक रहने की संभावना है. ग्राहकों के साथ अच्छे संबंध आपके कारोबार को नई दिशा दे सकते हैं.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में खुशियों का वातावरण रहेगा. घर के सदस्य आपके निर्णयों का समर्थन करेंगे. दांपत्य जीवन में आपसी विश्वास और सहयोग पहले से अधिक बढ़ेगा. जीवनसाथी के साथ बिताया गया समय संबंधों में नई ताजगी लेकर आएगा. प्रेम संबंधों में भी सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी और भविष्य को लेकर सार्थक योजनाएं बन सकती हैं.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक स्थिति पहले से अधिक मजबूत दिखाई देगी. अतिरिक्त आय के स्रोत विकसित करने का अवसर मिल सकता है. अनावश्यक खर्चों को नियंत्रित करके आप भविष्य के लिए मजबूत आर्थिक आधार तैयार कर सकते हैं. स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन अच्छा रहेगा. पौष्टिक भोजन, योग और सुबह की सैर से शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहेंगे.

उपाय: गुरुवार के दिन किसी मंदिर में चने की दाल, पीले फल या हल्दी का दान करें. भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें और जरूरतमंद विद्यार्थी को अध्ययन सामग्री भेंट करें.

शुभ रंग: गुलाबी व पीला.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Meen Rashifal, Astrology, Faith
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com