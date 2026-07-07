Capricorn Horoscope 7 July 2026: भाई-बहनों से रिश्तों में बढ़ेगी मधुरता और महत्वपूर्ण बैठकों में मिलेगी बड़ी सफलता

capricorn horoscope 7 July 2026 makar rashi: आज चंद्रमा का मीन राशि में गोचर मकर राशि के लिए संवाद, आत्मविश्वास, नई संभावनाओं का द्वार खोलने वाला सिद्ध हो सकता है. इस दिन आपकी वाणी और व्यवहार लोगों को प्रभावित करेंगे. कार्यक्षेत्र में लंबे समय से चल रही योजनाओं को गति मिलने के संकेत हैं.

करियर और व्यापार

नौकरीपेशा लोगों को अपने कौशल का प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा, जिससे वरिष्ठ अधिकारियों का विश्वास और मजबूत हो सकता है. किसी महत्वपूर्ण बैठक या प्रस्तुति में सफलता मिलने की संभावना है. व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह समय नए संपर्क स्थापित करने और कारोबार का विस्तार करने के लिए अनुकूल रहेगा. मार्केटिंग और नेटवर्किंग से जुड़े कार्यों में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में भाई-बहनों और रिश्तेदारों के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी. परिवार के साथ किसी छोटी यात्रा या धार्मिक कार्यक्रम की योजना बन सकती है. दांपत्य जीवन में आपसी समझ पहले से अधिक मजबूत होगी. जीवनसाथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हो सकती है. प्रेम संबंधों में स्पष्ट संवाद से गलतफहमियां दूर होंगी.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक दृष्टि से दिन संतोषजनक रहेगा. आय में स्थिरता बनी रहेगी तथा रुके हुए भुगतान मिलने की संभावना भी बन सकती है. निवेश से जुड़े मामलों में अनुभवी व्यक्ति की सलाह लें, अनावश्यक जोखिम से बचें. स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन सामान्य रहेगा, लेकिन अधिक भागदौड़ के कारण शारीरिक थकान महसूस हो सकती है. स्क्रीन का अत्यधिक उपयोग कम करें.

उपाय: भगवान शिव का अभिषेक करें और ॐ नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करें.

शुभ रंग: नेवी ब्लू.