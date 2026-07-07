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Aquarius Horoscope 7 July 2026: मेहनत का मिलेगा फल, व्यापार में बढ़ेंगे अवसर

मेहनत का फल मिलने के साथ करियर में प्रगति, व्यापार में नए अवसर और पारिवारिक रिश्तों में बढ़ेगा विश्वास.

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Aquarius Horoscope 7 July 2026: मेहनत का मिलेगा फल, व्यापार में बढ़ेंगे अवसर
कुंभ राशि: पीपल के पेड़ के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाने और पक्षियों को दाना देने से टलेंगे सारे संकट

Aquarius horoscope 7 July 2026 kumbh rashi: आज चंद्रमा का मीन राशि में गोचर कुंभ राशि के लिए धन, पारिवारिक मूल्यों, आत्मविश्वास से जुड़े विषयों को प्रमुखता देगा. इस दौरान आप अपने भविष्य को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे. नौकरीपेशा लोगों के लिए यह समय अपनी प्रतिभा को साबित करने का रहेगा.

करियर और व्यापार

जिस कार्य को आप लंबे समय से पूरी लगन के साथ कर रहे थे, उसका सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है. वरिष्ठ अधिकारी आपके अनुशासन से प्रभावित हो सकते हैं. व्यापार से जुड़े जातकों को ग्राहकों का भरोसा जीतने में सफलता मिलेगी. पुराने संपर्कों के माध्यम से नए ऑर्डर या लाभदायक प्रस्ताव मिलने के संकेत हैं. कारोबार विस्तार के लिए पूरी रणनीति तैयार करें.

परिवार और प्रेम

घर-परिवार में सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करना लाभदायक रहेगा. किसी बुजुर्ग की सलाह आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है. विवाहित लोगों के जीवन में सहयोग और विश्वास बढ़ेगा. प्रेम संबंधों में भावनाओं को सम्मान देने से रिश्ता और मजबूत होगा.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक स्थिति में स्थिरता बनी रहेगी और बचत बढ़ने के अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं. किसी रुकी हुई धनराशि के मिलने से राहत महसूस होगी. हालांकि विलासिता की वस्तुओं पर अधिक खर्च करने से बचना बेहतर रहेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन भोजन की अनियमितता से बचना आवश्यक होगा. पर्याप्त पानी पिएं.

उपाय: शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाएं. पक्षियों के लिए दाना और पानी की व्यवस्था करें.

शुभ रंग: आसमानी नीला.

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