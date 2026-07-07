विज्ञापन
विशेष लिंक

Virgo Horoscope 7 July 2026: टीमवर्क से कार्यस्थल पर मिलेगी बड़ी उपलब्धि और जीवनसाथी के साथ मजबूत होंगे रिश्ते

कन्या राशि के जातकों के लिए आज सप्तम भाव का चंद्रमा व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा. व्यापारिक संपर्कों के लिए दिन उत्तम है.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
Virgo Horoscope 7 July 2026: टीमवर्क से कार्यस्थल पर मिलेगी बड़ी उपलब्धि और जीवनसाथी के साथ मजबूत होंगे रिश्ते
कन्या राशि: गणेश जी को दूर्वा व मोदक चढ़ाने और हरी मूंग का दान करने से कार्यों की बाधाएं समाप्त होंगी

Virgo horoscope 7 July 2026 kanya rashi: आज चंद्रमा का मीन राशि में गोचर कन्या राशि के लिए साझेदारी, संबंधों और संतुलित निर्णयों के क्षेत्र में विशेष प्रभाव लेकर आएगा. इस दिन आपके सामने ऐसे अवसर आ सकते हैं जो व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन दोनों में सकारात्मक बदलाव का मार्ग प्रशस्त करेंगे. कार्यक्षेत्र में टीमवर्क के माध्यम से महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल होने की संभावना है.

करियर और व्यापार

वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलने से रुके हुए कार्य गति पकड़ सकते हैं. व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह समय साझेदारी और नए व्यावसायिक संपर्कों के लिए अनुकूल रहेगा. ग्राहकों का विश्वास बढ़ेगा और पुराने लेन-देन से लाभ मिलने के संकेत हैं. बड़े निवेश से पहले अनुभवी लोगों की सलाह अवश्य लें.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में प्रेम और सहयोग का वातावरण बना रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा. विवाहित जातकों के लिए जीवनसाथी के साथ आपसी समझ पहले से अधिक मजबूत होगी. प्रेम संबंधों में ईमानदारी और स्पष्ट संवाद रिश्तों को नई मजबूती देंगे.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक स्थिति संतुलित बनी रहेगी. आय में वृद्धि की संभावना है, लेकिन खर्चों की सही योजना बनाकर चलना आवश्यक होगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से पाचन संबंधी छोटी परेशानियों या अनियमित दिनचर्या से बचने की आवश्यकता होगी. हल्का और पौष्टिक भोजन करें तथा पर्याप्त पानी पीते रहें.

उपाय: भगवान गणेश की पूजा करें, दूर्वा और मोदक अर्पित करें तथा ॐ गं गणपतये नमः मंत्र का 108 बार जप करें. हरी मूंग या हरे वस्त्र का दान करना शुभ रहेगा.

शुभ रंग: हरा.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Virgo Horoscope, Astrology, Faith
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com