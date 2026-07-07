Sagittarius Horoscope 7 July 2026: व्यापार में नई रणनीतियों से होगा भारी लाभ और संतान की उपलब्धि से बढ़ेगा मान

sagittarius horoscope 7 July 2026 dhanu rashi: आज चंद्रमा का मीन राशि में गोचर धनु राशि के लिए पारिवारिक जीवन, मानसिक संतुलन और भविष्य की योजनाओं को व्यवस्थित करने का अवसर लेकर आएगा. इस दिन आप अपने निजी और व्यावसायिक दायित्वों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने में सफल रहेंगे. कार्यक्षेत्र में आपकी समझदारी कई जटिल परिस्थितियों को सरल बना सकती है.

करियर और व्यापार

वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संवाद बेहतर रहेगा और आपकी मेहनत को उचित पहचान मिलने की संभावना है. सहकर्मियों के साथ सहयोगात्मक व्यवहार रखने से कार्य समय पर पूरे होंगे. व्यापार से जुड़े जातकों के लिए यह गोचर नई रणनीति बनाने का समय है. यदि संपत्ति, वाहन या किसी बड़े निवेश की योजना बना रहे हैं तो सभी आवश्यक दस्तावेजों की जांच कर लें.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक वातावरण शांत और सहयोगपूर्ण बना रहेगा. घर के बड़े सदस्यों का अनुभव आपके लिए मार्गदर्शक सिद्ध होगा. किसी पुराने पारिवारिक विवाद का समाधान बातचीत के माध्यम से निकल सकता है. दांपत्य जीवन में एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करने से संबंधों में मधुरता बढ़ेगी. संतान से जुड़ी कोई उपलब्धि मन को प्रसन्न कर सकती है.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक पक्ष पहले की अपेक्षा अधिक संतुलित दिखाई देगा. नियमित आय बनी रहेगी, लेकिन दिखावे या भावनाओं में बहकर खर्च बढ़ाने से बचना ही समझदारी होगी. स्वास्थ्य के मामले में मानसिक तनाव कम होगा, लेकिन अनियमित दिनचर्या से बचना आवश्यक रहेगा. सुबह की सैर और ध्यान करने से मन में स्थिरता आएगी.

उपाय: भगवान विष्णु के समक्ष घी का दीपक जलाएं और ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जप करें. किसी जरूरतमंद को पीले चने, हल्दी या पीले वस्त्र का दान करना शुभ रहेगा.

शुभ रंग: पीला.