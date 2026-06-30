Pisces Horoscope 30 June 2026: मीन राशि के जातकों को करियर में मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी, बढ़ेगी प्रतिष्ठा

Pisces Horoscope 30 June 2026, Meen Rashi: आज चंद्रमा धनु राशि में स्थित रहेंगे और मीन राशि के दशम भाव को प्रभावित करेंगे. यह समय करियर, प्रतिष्ठा, जिम्मेदारियों और सामाजिक छवि से जुड़ा हुआ माना जा सकता है. दिन के दौरान आप अपने कार्यों को लेकर अधिक गंभीर रहेंगे और लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में प्रयास तेज़ कर सकते हैं. आपकी मेहनत और समर्पण लोगों के ध्यान में आएंगे और कार्यस्थल पर आपकी स्थिति मजबूत हो सकती है.

कार्यक्षेत्र

कार्यक्षेत्र में आपको महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. नौकरीपेशा जातकों के लिए यह समय प्रदर्शन दिखाने का है और किसी बड़े कार्य में सफलता मिलने की संभावना बन सकती है. वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्य से संतुष्ट रह सकते हैं.

कारोबार

व्यापारियों के लिए ब्रांडिंग, विस्तार और नई योजनाओं पर काम करने का समय है. किसी पुराने प्रयास का परिणाम धीरे-धीरे सामने आ सकता है.

पारिवारिक और सामाजिक जीवन

पारिवारिक जीवन में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन आप संतुलन बनाए रखने में सक्षम रहेंगे. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और घर के किसी बड़े निर्णय में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है. सामाजिक स्तर पर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने के संकेत हैं. लोग आपके व्यवहार और कार्यशैली की सराहना कर सकते हैं.

आर्थिक स्थिति

आर्थिक मामलों में स्थिरता बनी रहेगी. आय में सुधार के संकेत मिल सकते हैं, विशेषकर करियर से जुड़े प्रयासों के कारण. खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा.

विद्यार्थियों के लिए

विद्यार्थियों के लिए यह समय लक्ष्य केंद्रित अध्ययन का है, जिससे अच्छे परिणाम मिल सकते हैं.

उपाय

सुबह सूर्योदय के समय सूर्य को जल अर्पित करें और ॐ आदित्याय नमः का 11 बार जप करें. किसी जरूरतमंद को हरी मूंग या हरी सब्जी का दान करें.

शुभ रंग

समुद्री हरा.