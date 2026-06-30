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Aquarius Horoscope 30 June 2026: नए संपर्क और लाभ के अवसर, रुकी योजनाओं को मिल सकती है रफ्तार

Kumbh Rashi: आज चंद्रमा धनु राशि में स्थित रहेंगे और कुंभ राशि का एकादश भाव सक्रिय करेंगे. इच्छाओं की पूर्ति, सामाजिक संपर्क और लाभ के नए अवसर मिल सकते हैं. लंबे समय से अटकी योजनाओं में भी गति आने के संकेत हैं.

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Aquarius Horoscope 30 June 2026: नए संपर्क और लाभ के अवसर, रुकी योजनाओं को मिल सकती है रफ्तार
नए संपर्क और टीमवर्क से मिल सकते हैं लाभ के संकेत.

Aquarius Horoscope 30 June 2026, Kumbh Rashi: आज चंद्रमा धनु राशि में स्थित रहेंगे और कुंभ राशि के एकादश भाव को सक्रिय करेंगे. यह समय इच्छाओं की पूर्ति, सामाजिक संपर्क, मित्र मंडली और लाभ के अवसरों को बढ़ाने वाला माना जा सकता है. दिन के दौरान आपके भीतर भविष्य को लेकर सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होगा और कुछ लंबे समय से अटकी हुई योजनाओं में गति आने के संकेत मिल सकते हैं. मन में नए लक्ष्य तय करने की प्रेरणा मिलेगी और आप उन्हें पाने के लिए सक्रिय भी रहेंगे.

कार्यक्षेत्र

कार्यस्थल पर टीमवर्क और नेटवर्किंग की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी. सहकर्मियों के साथ तालमेल बेहतर होगा और किसी समूह परियोजना में आपकी भूमिका सराहनीय रह सकती है. नौकरीपेशा जातकों को वरिष्ठों से सहयोग मिलने के संकेत हैं और किसी नई जिम्मेदारी से आपका प्रभाव बढ़ सकता है.

कारोबार

व्यापारियों के लिए नए संपर्क, डील या ग्राहक लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं. किसी पुराने संपर्क से भी सकारात्मक सूचना मिल सकती है.

पारिवारिक और सामाजिक जीवन

सामाजिक जीवन में सक्रियता बढ़ेगी. मित्रों के साथ मेलजोल और किसी कार्यक्रम में भागीदारी संभव है. किसी पुराने मित्र से मुलाकात मन को प्रसन्न कर सकती है. प्रेम संबंधों में समझदारी और सहयोग का भाव मजबूत होगा. अविवाहित लोगों के लिए किसी नए व्यक्ति से परिचय आगे चलकर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है.

आर्थिक स्थिति

आर्थिक दृष्टि से दिन लाभकारी संकेत दे रहा है. किसी निवेश या प्रयास से परिणाम मिलने शुरू हो सकते हैं. आय के नए स्रोतों पर विचार बन सकता है. जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय लेने से बचना उचित रहेगा.

विद्यार्थियों के लिए

विद्यार्थियों के लिए यह समय समूह अध्ययन और प्रतियोगी गतिविधियों में भाग लेने का है.

उपाय

किसी सार्वजनिक स्थान पर पानी पीने के लिए मटका या प्याऊ की व्यवस्था में सहयोग करें. शनिवार या इस दिन जरूरतमंद को वस्त्र या कंबल दान करें.

शुभ रंग

इलेक्ट्रिक ब्लू.

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