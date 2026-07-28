Sagittarius Aaj Ka Rashifal 28 July 2026: नए अवसरों से मिलेगी सफलता, आर्थिक योजनाओं पर रहेगा फोकस

Sagittarius Horoscope Today 28 July 2026, Dhanu Rashi Ka Rashifal: आज चंद्रमा आपके ही राशि क्षेत्र से संचरण करते हुए रात्रि लगभग 8 बजे के बाद मकर राशि में प्रवेश करेगा, जिससे दिन का पहला और दूसरा भाग अलग-अलग प्रभाव लेकर आएगा. सुबह के समय आप ऊर्जा, उत्साह और आत्मविश्वास से भरे रहेंगे. आपके अंदर कुछ नया आरंभ करने की प्रेरणा जाग सकती है और आप अपने लक्ष्यों को लेकर अधिक स्पष्टता महसूस करेंगे. यह समय व्यक्तिगत पहल और निर्णय लेने के लिए अनुकूल रहेगा. दिन के शुरुआती घंटों में आप अपनी इच्छाओं को प्राथमिकता देंगे और खुद के लिए समय निकालने का प्रयास करेंगे.

करियर और व्यापार

आपकी बातों में प्रभाव दिखाई देगा, जिससे लोग आपकी ओर आकर्षित हो सकते हैं. हालांकि, दिन के दूसरे भाग में परिस्थितियां आपको अधिक व्यावहारिक बनने के लिए प्रेरित करेंगी. रात्रि के समय आपका ध्यान आर्थिक मामलों, बचत और संसाधनों के प्रबंधन की ओर जा सकता है. कार्यक्षेत्र में आपको अपने विचारों को सही दिशा देने की आवश्यकता होगी. नौकरी करने वाले लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन उन्हें पकड़ने के लिए आपको तत्पर रहना होगा. व्यापारियों के लिए दिन का पहला भाग योजनाएं बनाने के लिए और दूसरा भाग उन्हें लागू करने के लिए उपयुक्त रहेगा. किसी भी प्रकार के वित्तीय निर्णय में सावधानी रखना आवश्यक होगा.

धन और परिवार

पारिवारिक जीवन में अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करना चाहेंगे, लेकिन दूसरों की भावनाओं का भी सम्मान करें. प्रेम संबंधों में आज आप अपने साथी के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं. रिश्ते में नई ऊर्जा का अनुभव होगा, बशर्ते आप संवाद को सहज बनाए रखें.

स्वास्थ्य और उपाय

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से दिन अच्छा रहेगा, लेकिन अत्यधिक सक्रियता के कारण थकान हो सकती है.

उपाय: पीले वस्त्र धारण करें और केले के पेड़ की पूजा करें. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें. जरूरतमंद को चने की दाल का दान करें.

शुभ रंग: पीला.